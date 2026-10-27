FT: суд может раскрыть бизнес самого загадочного трейдера-миллиардера
Британский миллиардер Питер де Пютрон, основатель трейдинговой компании G-Research, столкнулся с повышенным вниманием общественности из-за судебных разбирательств вокруг команды «Формулы-1» Williams. Десятилетия бизнесмен стремился к конфиденциальности. Об этом пишет Financial Times (FT).
Основу состояния господина де Пютрона составляет G-Research — технологическая компания в сфере квант-трейдинга. Около 1 тыс. сотрудников компании разрабатывают математические торговые стратегии.
По оценкам конкурентов, связанный с G-Research инвестиционный фонд управляет активами на сумму от $10 млрд до $12 млрд. Сам миллиардер выстроил сложную структуру бизнеса, при которой интеллектуальная собственность передается офшорным компаниям (например, на Маршалловых Островах), что позволяет минимизировать налоговые выплаты.
Долгое время Питеру де Пютрону удавалось успешно скрываться от публичности: в открытом доступе нет ни одной его фотографии. Знакомые описывают его как человека, который тщательно избегает цифровых устройств и огласки.
В последнее время ситуация изменилась из-за судебных споров. Один из них касается строительства крупного дата-центра в штате Южная Каролина. Другой — с командой «Формулы-1» Williams и иском бывшего топ-менеджера Мэтью Шварца. Он обвинил миллиардера в непосредственном управлении активами через инвестиционную фирму Dorilton.
Суд Нью-Йорка постановил вызвать господина де Пютрона для дачи показаний под присягой. Летом судебные приставы на острове Джерси (входит в Нормандские острова) безуспешно пытались вручить ему повестку. Бизнесмен пропустил назначенную дату. FT отмечает, что, если судебный процесс продолжится, секретность миллиардера может быть нарушена.