FT: суд может раскрыть бизнес самого загадочного трейдера-миллиардера

В последнее время ситуация изменилась из-за судебных споров. Один из них касается строительства крупного дата-центра в штате Южная Каролина. Другой — с командой «Формулы-1» Williams и иском бывшего топ-менеджера Мэтью Шварца. Он обвинил миллиардера в непосредственном управлении активами через инвестиционную фирму Dorilton.