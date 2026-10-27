Приставы намерены взыскать с Чубайса 20 млрд рублей
Судебные приставы взыскивают с бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса около 20 млрд руб. Из них почти 18 млрд руб. — взыскания имущественного характера, остальное — исполнительный сбор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
В отношении экс-чиновника открыты 14 исполнительных производств, 10 из них — в период с июня по октябрь 2016 года. По ним взыскивают 17,74 млрд руб. на основании материалов, поступивших из столичного Арбитражного суда. Они касаются возмещения ущерба, причиненного «Роснано». По трем исполнительным производствам арестовано имущество господина Чубайса.
В марте 2025 года «Роснано» подало иск к Анатолию Чубайсу и еще нескольким ответчикам для взыскания убытков после неудачного проекта «гибких планшетов» Plastic Logic. В апреле 2026-го столичный арбитраж частично удовлетворил иск в размере 3,892 млрд руб. и $20,45 млн (суммарно — почти 5,5 млрд руб.). Господин Чубайс обжаловал взыскание. Он назвал репрессиями дела против бывших топ-менеджеров «Роснано».