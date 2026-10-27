Приставы намерены взыскать с Чубайса 20 млрд рублей

В отношении экс-чиновника открыты 14 исполнительных производств, 10 из них — в период с июня по октябрь 2016 года. По ним взыскивают 17,74 млрд руб. на основании материалов, поступивших из столичного Арбитражного суда. Они касаются возмещения ущерба, причиненного «Роснано». По трем исполнительным производствам арестовано имущество господина Чубайса.