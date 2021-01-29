Получившая удар в живот петербурженка подала заявление в СКР

В Санкт-Петербурге 54-летняя Маргарита Юдина, которая на оппозиционной акции в поддержку политика Алексея Навального получила удар в живот от полицейского, подала заявление в следственный отдел по Центральному району Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу с просьбой сообщить о результатах проверки по заявлениям о возбуждении уголовного дела, которые ранее были поданы правозащитниками. Об этом “Ъ” сообщил адвокат правозащитной организации «Команда 29» Евгений Смирнов.

«Мы просим СК проинформировать нас о процессуальном решении, которое было принято по результатам проверки. Она должна была быть организована по поданным ранее заявлениям. Если это решение принято, ознакомить нас с ним. Также в заявлении Маргарита Юдина выразила готовность представить все необходимые документы и дать показания»,— сказал “Ъ” господин Смирнов. Он отметил, что все необходимые основания для возбуждения уголовного дела у СКР есть.

Ранее с просьбой привлечь силовика к ответственности в правоохранительные органы обратились депутат законодательного собрания Ленинградской области Сергей Караваев, правозащитник Динар Идрисов и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. Срок ответа на их обращения истек. Также в СКР и Генпрокуратуру писал депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн, однако он отозвал свои обращения «после подробного обсуждения ситуации с МВД и прокуратурой».

Вечером 23 января издание «Фонтанка» опубликовала видео, как женщина выбегает из толпы и спрашивает у сотрудников полиции, зачем они схватили молодого человека. В ответ она получает удар берцем в живот от одного из них. Маргариту Юдину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где она находилась в тяжелом состоянии в реанимации с травмой головы. На следующий день к ней в больницу пришел сотрудник полиции, который ударил ее на акции, подарил цветы и извинился. Свой поступок он объяснил «шоковой ситуацией» и «запотевшим забралом». На видео слышно, что Маргарита Юдина его извинения приняла. На следующий день в интервью 47news принятые извинения она объяснила мягкостью характера и растерянностью.

Марина Царева, Санкт-Петербург