Хинштейн отозвал запросы о возбуждении дела против ударившего женщину полицейского

Депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Хинштейн отозвал свои запросы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности сотрудника полиции, который на оппозиционной акции в поддержку политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге ударил в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. Это произошло после подробного обсуждения ситуации с МВД и прокуратурой. Об этом он сообщил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

«Полицейский действительно перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы»,— сообщил Александр Хинштейн. Ранее он настаивал на том, что «цветы и последующие извинения — это, конечно, хорошо, только требования закона они не отменяют».

Господин Хинштейн также настаивает на том, чтобы Росгвардия не увольняла контрактника, поддержавшего в соцсетях действия питерского полицейского, а ограничилась дисциплинарным наказанием. «Вдвойне опасно, что организаторы новых Майданов пытаются сейчас максимально опорочить силовиков, изображая их палачами и карателями. Увы, мы знаем, что происходит в тех странах, где власть предает и сдает людей в погонах»,— написал депутат.

Вечером 23 января петербургская интернет-газета «Фонтанка» опубликовала видео, как женщина выбегает из толпы и спрашивает у сотрудников полиции, зачем они схватили молодого человека. В ответ она получает удар берцем в живот от одного из них.

Маргариту Юдину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Там она находилась в тяжелом состоянии в реанимации с травмой головы. В воскресенье к ней с извинениями пришел сотрудник полиции, который ударил ее на акции, и подарил цветы. Свой поступок он объяснил «шоковой ситуацией» и «запотевшим забралом».

Первоначально Маргарита Юдина приняла извинения, однако вчера заявила «Новой газете», что собирается подавать заявление в СКР. В правозащитной организации «Команда 29», которая будет оказывать ей юридическую помощь, “Ъ” поясняли, что окончательного решения о дальнейших действиях по защите ее интересов пока не принято.

О первых уголовных делах по итогам акций протеста сторонников Алексея Навального читайте в материале “Ъ”.

Марина Царева, Санкт-Петербург