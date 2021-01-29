Генеральский сын заехал на срок Виктора Пильганова осудили на восемь лет за резонансное ДТП со школьниками

В Нижнем Новгороде суд приговорил Виктора Пильганова, сына генерала МВД в отставке Александра Пильганова, к восьми годам и одному месяцу общего режима с запретом в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Его признали виновным в ДТП, в котором пострадали шедшие в театр школьники и погибла сопровождавшая их родительница. Ранее судимый за пьяное вождение Пильганов не признал вины и просил оправдания. Он винит в аварии водителя Audi, якобы превысившего скорость и врезавшегося в Toyota Highlander, за рулем которой был обвиняемый. Решение суда его защита намерена обжаловать

С момента резонансной трагедии на улице Горького до приговора Виктору Пильганову прошло немногим более года. Вечером 7 декабря 2019 года группа девятиклассников в сопровождении женщин шла на спектакль в Театр юного зрителя по тротуару в этот момент на школьников вылетел припаркованный у обочины Renault. Сопровождавшая детей мать одного из школьников Наталья Калинина погибла на месте, девять учеников получили различные травмы, троим потребовались операции. Renault отбросило в людей после удара, полученного от стартовавшей со светофора Audi A8. Эта иномарка получила удар в крыло от Toyota Highlander и также сбила школьников. Внедорожник бывшего начальника Главного следственного управления УМВД Нижегородской области Александра Пильганова выехал с улицы Алексеевской по односторонней полосе против движения и поворачивал на улицу Горького в сторону площади Свободы через двойную сплошную. За рулем в состоянии наркотического опьянения находился лишенный водительских прав Виктор Пильганов.

В суде отец и сын Пильгановы рассказали, что перед аварией заехали на рынок за продуктами, потом пообедали в кафе, где ничего не выпивали. Отец почувствовал себя плохо, попросил сына сесть за руль.

О том, что на этом участке улицы Алексеевской одностороннее движение и висит кирпич, водитель и пассажир не знали. Они рассказали суду, что во время поворота на улицу Горького почувствовали удар. По их версии, Audi стартовала на красный сигнал светофора и ехала со скоростью, превышающей разрешенную.

Допрошенный судом водитель Audi A8 Николай Рукавишников сообщил, что ехал с разрешенной скоростью. По его словам в него въехала Toyota Highlander, после чего сработали подушки безопасности, затем, ничего не видя из-за подушек, он почувствовал несколько ударов. Когда Николай Рукавишников вышел из машины, он увидел пострадавшую женщину и детей.

По словам потерпевших, после ДТП отставной генерал и сын заперлись в автомобиле и не оказали никакой помощи пострадавшим.

Водитель отказался от медицинского освидетельствования, в предъявленном ему обвинительном заключении фигурируют сведения о наличии в его крови тетрагидроканнабинола (ТГК), содержащегося в марихуане или гашише. Виктор Пильганов сообщил суду, что на момент аварии был трезв, несколько месяцев не употреблял алкоголь после кодирования, но принимал лекарства от головной боли.

В своем последнем слове в пятницу Виктор Пильганов просил оправдания. Вспоминая события того дня он рассказал, что убедился в безопасности маневра и лишь затем стал выезжать на главную дорогу. «Водитель Audi, трогаясь со светофора, не мог меня не увидеть. Со слов свидетелей, он не пытался уйти от столкновения, не пытался тормозить в момент опасности, как того требуют правила дорожного движения. Уходя в правую полосу на скорости, Audi задела Toyota Highlander и отлетела в припаркованные автомобили, пострадали пешеходы»,– настаивал подсудимый. По его словам, за рулем он находился трезвым и отказался от освидетельствования после аварии. Поэтому откуда в деле взялись анализы с ТГК, ему неизвестно. Обвинение он назвал необоснованным и построенным на недопустимых доказательствах.

Его защита сразу поставила под сомнения выводы экспертов следствия о виновности водителя джипа в смертельном ДТП.

Адвокат Станислав Куцевалов просил приобщить к делу результаты независимой экспертизы, по которой виновником аварии выходил Николай Рукавишников.

Господин Куцевалов указал, что иномарка ехала по улице Горького со скоростью больше 60 км/ч, а следствие не проводило по этому поводу технической экспертизы. Это подтвердили допрошенные в суде эксперты защиты.

Автотехническая экспертиза следствия подтвердила, что скорость Audi была 70-90 км/ч, но установила, что в этих условиях, когда другой автомобиль пересекает двойную сплошную в неположенном месте, затормозить было невозможно. Следователи не нашли состава преступления в действиях водителя Audi. Результаты частной экспертизы суд отклонил как мнение и предположение.

Семья погибшей и другие пострадавшие совокупно требовали взыскать с Виктора Пильганова 14 млн руб., но суд решил компенсировать родственникам скончавшейся нижегородки 5 млн руб. и школьнику Денису Давыдову, здоровью которого был причинен тяжкий вред – 300 тыс. руб.

Защита Виктора Пильганова будет обжаловать решение суда.

Роман Рыскаль