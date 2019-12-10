Сын генерала заехал в СИЗО

В Нижнем Новгороде арестован сын отставного генерала МВД Виктор Пильганов как предполагаемый виновник ДТП, в результате которого погибла нижегородка, пострадали девять школьников и двое взрослых. Несмотря то, что Виктор Пильганов отказался пройти медосвидетельствования и ранее был лишен прав, обвинение в нарушении правил дорожного движения ему не предъявлено. Защита предлагает привлечь к делу водителя Audi A8 Николая Рукавишникова, который якобы превысил скорость. Подозреваемый говорит, что сесть за руль его попросил отец Александр Пильганов, работающий в одной из структур «Газпрома».



Московский райсуд Нижнего Новгорода в понедельник арестовал на два месяца подозреваемого в нарушении правил дорожного движения (ч. 4 ст. 264 УК РФ) 43-летнего Виктора Пильганова — сына бывшего генерала МВД Александра Пильганова. Его отправили в следственный изолятор до 6 февраля включительно.

Вечером в субботу Виктор Пильганов за рулем Toyota Highlander (автомобиль принадлежит его отцу) выехал с улицы Алексеевской по дороге с односторонним движением против транспортного потока на улицу Горького, пересек встречную полосу и протаранил автомобиль Audi A8, который тронулся со светофора, и еще одну припаркованную машину. Та от удара вылетела на тротуар и врезалась в группу девятиклассников школы № 37, направлявшихся в Театр юного зрителя в сопровождении двух учительниц и мамы одного из школьников. Мама школьника погибла, учителей вместе с девятью школьниками увезли на машинах скорой в больницу. Троим детям потребовались операции — они получили травмы средней степени тяжести. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, их обещают выписать через две недели.

Водитель Toyota отказался от медицинского освидетельствования и был задержан. Сначала уголовное дело о ДТП возбудили в Главном следственном управлении ГУ МВД по Нижегородской области, но потом изъяли и передали в региональное следственное управление СК РФ.

На судебном заседании старший следователь по особо важным делам Владимир Низовский просил арестовать подозреваемого. Господин Низовский сообщил, что Виктор Пильганов признал вину в нарушении правил движения и в том, что вел машину без прав. Водительского удостоверения сын отставного генерала лишался дважды. В 2014 году он отказался от освидетельствования и получил штраф 30 тыс. руб. В 2015 году лишенный прав Виктор Пильганов с приятелем пытались скрыться от экипажа ГИБДД за рулем Toyota Ipsum, выпив на двоих бутылку водки и полтора литра пива. Как следует из материалов суда, тогда машина перевернулась на повороте, а пьяный Виктор Пильганов уснул, пока их с другом из машины вызволяли полицейские. В 2016 году мировой суд снова оставил его без прав управления автомобилем и оштрафовал на 200 тыс. руб. Это решение суда не исполнено до сих пор, сообщил следователь.

Подозреваемый заявил, что водительское удостоверение еще до решения последнего суда у него изъял автоинспектор за перевозку сына-первоклассника без детского кресла. Штраф в 200 тыс. руб. выплачивал отец Александр Пильганов, продав принадлежавшую сыну квартиру. Виктор Пильганов сообщил, что в субботу сесть за руль его попросил отец. Собеседники “Ъ-Приволжье” в полиции и ГИБДД в тот день видели отца и сына Пильгановых вместе в машине. Однако следствие уклонилось от ответа на прямой вопрос “Ъ-Приволжье”, был ли отставной генерал на пассажирском сидении Toyota. Александр Пильганов вышел на пенсию в 2014 году, сейчас он возглавляет юридический отдел одной из нижегородских структур ПАО «Газпром».

Адвокат Станислав Куцевалов и его подзащитный назвали другим вероятным виновником ДТП водителя Audi A8 Николая Рукавишникова — двадцатидвухлетнего сына предпринимателя из Арзамаса Андрея Рукавишникова. По их словам, иномарка двигалась гораздо быстрее разрешенной скорости 60 км/ч. «Говорить о том, что были бы такие последствия при разрешенной скорости, нельзя. Пока нет технической экспертизы, делать выводы о степени виновности участников аварии рано», — полагает господин Куцевалов. Защитник просил поместить его доверителя под домашний арест в квартиру его сестры на улице Белинского, в которой проживает Александр Пильганов. По словам адвоката, генерал готов содержать сына, пока идет предварительное следствие. На иждивении у Виктора Пильганова двенадцатилетний сын, поэтому скрываться подозреваемый не намерен. У него нет постоянного места жительства и работы. Виктор Пильганов сообщил, что неофициально работает на строительстве коттеджа в поселке Каменки и время от времени подрабатывает на других объектах. Он не пытался скрыться с места аварии и дал все показания следствию. Обвинение считает, что под домашним арестом подозреваемый может давить на свидетелей и скрыться. Виктор Пильганов заявил, что впервые за долгие годы сел за руль, а теперь машина его отца разбита, а дядя и двоюродный брат свои автомобили ему не дадут.

В итоге суд посчитал аргументы защиты неубедительными и отправил Виктора Пильганова в СИЗО. Он и его адвокат отказались общаться с журналистами. Вероятно, решение об аресте будет обжаловано. Семье погибшей власти выплатят 300 тыс. руб., пострадавшим — по 100 тыс. руб.

Роман Рыскаль