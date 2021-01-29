Апелляционный суд подтвердил незаконность продажи батайского «258 ремонтного завода»

Как стало известно “Ъ-Юг”, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы АО «Спутник» на решение ростовского арбитража о признании недействительными торгов по продаже имущества обанкротившегося АО «258 ремонтный завод средств заправки и транспортировке горючего». Информацию об этом можно найти в картотеке суда. Мотивировочная часть апелляционного постановления пока не опубликована.

С требованием отменить результаты торгов в ростовский арбитраж обращалась прокуратура Южного военного округа.

«258 ремонтный завод» находится в Батайске в районе Авиагородка. Предприятие входит в структуру Минобороны. АО признали банкротом в 2018 году.

Летом прошлого года бывший тогда конкурсным управляющим АО Олег Смирнов объявил открытый аукцион по продаже имущественного комплекса предприятия, который суммарно оценили в 35,9 млн руб. На торги выставлялись, в частности, административные и производственные помещения, а также земельный участок площадью около 10 га.

Победителем аукциона было признано АО «Спутник», с которым были заключены соответствующие договоры купли-продажи. Однако прокуратура ЮВО потребовала отменить результаты торгов и признать заключенные со «Спутником» договоры купли-продажи недействительными сделками.

В качестве основания для отмены сделок была указана заниженная цена продажи. По оценке прокуратуры, рыночная стоимость только одного земельного участка составляла 78 млн руб.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил требование надзорного ведомства. Как было установлено судом, нанятые управляющим Олегом Смирновым специалисты по оценке имущества на территории «258 ремонтного завода» никогда не бывали, а свои выводы они сделали по фотографиям.

Кроме того, суд принял во внимание, что спорные торги были проведены без одобрения их условий собранием кредиторов предприятия-банкрота. Суд также посчитал сомнительным допуск к торгам второго участника — некоего ООО «Импульс». Согласно материалам дела, уставный капитал этой фирмы составляет 10 тыс. руб., в штате числится один сотрудник, выручка по итогам 2018 года — 7,3 млн руб., чистая прибыль — 40 тыс. руб. При таких показателях у «Импульса» отсутствовала финансовая возможность участия в торгах, сделал вывод суд. При этом было отмечено, что, заявившись на аукцион, фирма не сделала ни одного шага.

В итоге суд признал продажу спорного имущества «Спутнику» недействительной и обязал фирму вернуть его в конкурсную массу предприятия-банкрота. После этого она обратилась с апелляционной жалобой на это решение.

По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем АО «Спутник» является его директор Наталья Кувакина. Она также входит в состав соучредителей нескольких ростовских фирм, в частности ООО «Строительная компания “Вертикаль”». До марта 2019 года ее руководителем был депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Шамшура.

Наталья Кувакина ситуацию с продажей имущества «258 ремонтного завода» не комментирует. С действующим конкурсным управляющим АО «258 ремонтный завод» Виктором Карташовым сегодня связаться не удалось.

Примечательно, что прокуратуре удалось отсудить имущество завода уже во второй раз. В 2018 году управляющий Олег Смирнов уже выставлял его на аукцион по той же цене 35,9 млн руб. Победителем тогда также был признан «Спутник». Однако, как и сейчас, результаты аукциона были оспорены надзорным органом и суд отменил результаты торгов. Тем не менее Олег Смирнов через аукцион снова продал имущество «Спутнику» по той же цене, таким образом фактически проигнорировав судебное решение. Как ранее писал “Ъ-Юг”, в октябре 2019 года ростовский арбитражный суд отстранил господина Смирнова от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО «258 ремонтный завод».

Вадим Водолазов