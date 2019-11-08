Суд не счел арест оправданием

Как стало известно “Ъ-Юг”, арбитражный суд отстранил Олега Смирнова от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО «258 ремонтный завод» (Батайск). Основанием стало то, что господин Смирнов длительное время не проводит заседания комитета кредиторов АО. Сам управляющий объяснил это тем, что с февраля находится под домашним арестом. Напомним, входящий в структуру Минобороны РФ завод стал скандально известен после того, как его имущество в рамках процедуры банкротства было продано управляющим по заниженной в несколько раз цене.



Арбитражный суд Ростовской области признал незаконными действия конкурсного управляющего АО «258 ремонтный завод средств доставки и транспортирования горючего» Олега Смирнова и отстранил его от исполнения обязанностей (информация об этом есть в картотеке суда). Согласно судебным документам, отстранения господина Смирнова требовало областное управление ФНС (является одним из кредиторов АО) в рамках дела о банкротстве завода. В ведомстве заявили, что управляющий с декабря 2018 года не проводит заседания комитета кредиторов с целью отчета о своей деятельности. Также налоговики пожаловались, что Олег Смирнов организовал реализацию имущества предприятия по заниженной стоимости и без согласования цены с комитетом кредиторов.

В свою очередь, господин Смирнов пояснил суду, что он не имел возможности проводить заседания комитета кредиторов, поскольку находился под домашним арестом. Такая мера пресечения была установлена ему в феврале Кольским районным судом Мурманской области. В заседании Олег Смирнов лично не участвовал, свою позицию он представил в письменном отзыве на заявление ФНС. Отметим, что офис господина Смирнова находится в Архангельске.

Объяснения господина Смирнова суд не удовлетворили, и он признал его действия незаконными. Рассмотрение вопроса об утверждении нового конкурсного управляющего АО «258 ремонтный завод» назначено на 21 ноября. Олег Смирнов уже обратился с жалобой в апелляционную инстанцию.

По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, суд обоснованно отстранил управляющего от исполнения обязанностей. «Исполнение обязанностей управляющим, находящимся под стражей и под домашним арестом, явно невозможно. Полагаю, что шансов на успешное оспаривание в апелляции нет»,— сказал господин Клеточкин.

«Риск того, что господин Смирнов в дальнейшем не сможет должным образом осуществлять полномочия конкурсного управляющего не мог не учитываться судом при вынесении судебного акта. При подобных обстоятельствах со стороны господина Смирнова разумным шагом являлось направление в суд заявления об освобождении от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника»,— добавляет партнер юридической фирмы «Сотби» Владимир Журавчак.

АО «258 ремонтный завод средств доставки и транспортирования горючего» находится в Батайске в районе Авиагородка. Предприятие входит в структуру Минобороны РФ.

В апреле 2018 года АО признали банкротом.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в рамках процедуры конкурсного производства Олег Смирнов объявил открытый аукцион по продаже имущественного комплекса завода, который оценили в 35,9 млн руб. На торги выставлялись, в частности, административные и производственные помещения, а также земельный участок площадью около 10 га. Единственным участником аукциона стало АО «Спутник», с которым в октябре 2018 года были заключены соответствующие договоры купли-продажи. Однако результаты торгов оспорила прокуратура Южного военного округа, указав, что имущество предприятия было продано по заниженной цене.

Вадим Водолазов