Daimler отчитался лучше ожиданий благодаря продажам в Китае

В четверг, 28 января, немецкий автоконцерн Daimler представил предварительные финансовые результаты за 2020 год. Прибыль Daimler Group до уплаты налогов и процентов составила €6,6 млрд. Это на 54% больше, чем годом ранее, и существенно лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших €5,3 млрд. Окончательные результаты за 2020 год Daimler представит 18 февраля.

Хорошим годовым результатам Daimler помогли высокие продажи автомобилей в Китае. Это помогло и другим немецким автопроизводителям: неделю назад Volkswagen сообщил об операционной прибыли за прошлый год в размере €10 млрд. Это хуже, чем в 2019 году, но намного лучше ожиданий аналитиков. По подсчетам директора исследовательского центра автомобильной промышленности при Университете Дуйсбурга—Эссена Фердинанда Дуденхеффера, Volkswagen, Daimler и BMW вместе экспортировали 5,4 млн автомобилей в Китай за прошлый год, что соответствует 38,2% всех проданных ими в мире автомобилей.

Яна Рождественская