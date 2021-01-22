Volkswagen: по итогам 2020 года ожидается операционная прибыль €10 млрд

В предварительной отчетности за 2020 год компания Volkswagen (VW) сообщила, что, как ожидается, ее операционная прибыль составит примерно €10 млрд, а чистый поток денежных средств — около €6 млрд. В 2019 году операционная прибыль VW составила €19,3 млрд.

«Несмотря на продолжающийся беспрецедентный кризис с COVID-19, Volkswagen показал себя вполне крепким во втором полугодии 2020 года»,— отмечается в заявлении компании. Продажи автомобилей в четвертом квартале превысили продажи третьего квартала.

После публикации предварительных результатов акции VW достигли самого высокого уровня за последние полгода. Рост акций на сегодняшних торгах составил 2,7%.

Алена Миклашевская