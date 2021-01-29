Приговор Рамилю Шамсутдинову никого не устроил

Потерпевшие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в воинской части в Забайкальском крае восьмерых сослуживцев и ранившего двоих, обжаловали приговор. Они просят апелляционную инстанцию отменить решение суда и направить дело на новое рассмотрение. Родственники убитых не согласны с вердиктом присяжных, которые признали подсудимого виновным, но заслуживающим снисхождения, что исключило возможность назначить ему пожизненный срок.

Родственники убитых Рамилем Шамсутдиновым намерены добиваться для него пожизненного заключения. Адвокат Сергей Грицко (представляет в суде интересы родственников погибших Егора Богомолова, Владимира Евсеева, Романа Ковалева, а также раненого и умершего в госпитале Алексея Андреева) рассказал “Ъ”, что они подали апелляционную жалобу на приговор. «В ней мы ставим вопрос именно по отмене приговора и направлении дела на новое рассмотрение, а не его изменении, поскольку потерпевшие не согласны именно со снисхождением присяжных, которое не позволило говорить о пожизненном заключении»,— отметил он.

По словам адвоката, родственников погибших устроит только самое суровое из возможных наказаний — пожизненное заключение.

В пятницу же стало известно, что апелляционную жалобу на приговор подали адвокаты Рамиля Шамсутдинова. «Сейчас мы обжалуем срок наказания. Не исключаю, что будем оспаривать и размер компенсации морального вреда»,— сообщил “Ъ” адвокат срочника Равиль Тугушев. Ранее адвокаты подсудимого заявляли, что рассчитывали на более мягкий приговор из-за вердикта присяжных.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев по воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года. В результате происшествия восемь человек погибли и двое пострадали. Обвиняемый объяснял свой поступок неуставными отношениями и издевательствами в части, а в последнем слове на суде раскаялся и попросил прощения у родственников убитых и раненых солдат.

Его судили за убийство и покушение на убийство (ч. 2 и ч. 30 ст. 105 УК РФ). Обвинение просило назначить срочнику 25 лет лишения свободы. Коллегия присяжных признала Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения, что исключило возможность назначить ему пожизненный срок. 21 января 2-й Восточный окружной военный суд приговорил Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. По решению суда Рамиль Шамсутдинов также должен будет выплатить родственникам погибших и пострадавшим 9,8 млн руб.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону