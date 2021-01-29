Нового замгенпрокурора РФ по УрФО Сергея Зайцева представили полпреду Владимиру Якушеву

Новый заместитель генпрокурора России по Уральскому федеральному округу (УрФО) Сергей Зайцев прибыл в Екатеринбург, где провел рабочую встречу с полпредом президента Владимиром Якушевым, сообщили в пресс-службе полпредства. На встрече также присутствовал замгенпрокурора России Юрий Пономарев.

В рамках беседы обсуждались вопросы взаимодействия аппарата полпреда и управления Генпрокуратуры по УрФО с прокурорами по эффективному обеспечению трудовых прав граждан, усилению мер социальной защиты и поддержки населения в период введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Сергей Зайцев родился в 1960 году. В 1987 году окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Правоведение», в том же году начал работать в органах прокуратуры. До 1993 года занимал различные должности в Елабужской городской прокуратуре Татарской АССР. С 1993 по 1997 год занимал пост Лениногорского городского прокурора Республики Татарстан. В период с 1997 по 2000 год был заместителем прокурора Республики Татарстан, позже первым заместителем прокурора Чувашской Республики. В 2000 году получил повышение и был назначен прокурором Чувашской Республики. С 2004 по 2011 год — прокурор Санкт-Петербурга, с 2011 по 2021 год — заместитель генпрокурора РФ.

Напомним, бывший замгенпрокурора РФ по УрФО Игорь Ткачев получил повышение и занял должность заместителя генпрокурора России по надзору за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД.