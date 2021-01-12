Заместитель генпрокурора в УрФО уходит на повышение в Москву

Заместитель генерального прокурора РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Ткачев уезжает из Екатеринбурга и переезжает в Москву. В столице он займет должность заместителя генерального прокурора России по надзору за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД, сообщает Ura.ru со ссылкой на господина Ткачева.

«Задачи, судя по распоряжению, организовывать работу участков по поддержанию обвинения в судах, арбитражных процессах»,— пояснил изданию Игорь Ткачев.

Пока замгенпрокурора находится в Екатеринбурге. Когда именно он переедет в Москву, пока неизвестно.

Напомним, Игорь Ткачев является государственным советником юстиции 1 класса. С 2006 по 2009 год был прокурором республики Дагестан, с 2009 по 2015 прокурором Оренбургской области, с 2015 по 2018 год являлся прокурором Курганской области. В декабре 2018 года был назначен на должность заместителя генерального прокурора РФ.