Новые правила по согласованию изменений в конструкцию автомобилей и автотюнинга заработают с 1 февраля

С 1 февраля 2021 года вступает в силу новая редакция постановления правительства №413 о правилах внесений изменений в конструкцию транспортных средств. Один из этапов процедуры — получение предварительного заключения на возможность переоборудования: теперь документ должен содержаться в электронном реестре Минэкономики. Порядок ведения реестра закреплен ведомственным приказом №477.

Правила изменятся также с 1 июля 2021 года, когда вступит в силу ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». При любом переборудовании автомобиль нужно будет предоставлять в испытательную лабораторию (сегодня при которых видах изменений в конструкцию достаточно прислать фотографию). Минэкономики хочет сохранить прежний порядок: ведомство подготовило проект постановления правительства о возможности дистанционного проведения экспертизы. Ведомство планирует запустить специальную систему, которая будет работать в экспериментальном режиме до 2022 года.

Ранее Росстандарт анонсировал разработку нового ГОСТа, который упростит легализацию самодельных транспортных средств и «объектов инженерно-технического творчества».

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