С НАМИ ГОСТ!

Росстандарт и ФГУП НАМИ готовят ГОСТы, которые позволят легализовать и выпустить на российские дороги самодельные автомобили, созданные «кастомайзерами» и любителями тюнинга. Сегодня автоизобретатели сталкиваются с противодействием ГИБДД: инспекторы штрафуют владельцев и прекращают регистрацию авто. В НАМИ хотят придать таким транспортным средствам статус «объектов индивидуально-технического творчества», создав правила оценки и классификацию. В МВД к идее относятся скептически.

Разработку обновленных ГОСТов анонсировал замглавы Росстандарта Алексей Кулешов и директор Центра технической экспертизы ФГУП НАМИ Андрей Васильев. Будут изменены правила оценки безопасности автомобилей с измененной конструкцией и методы проверки «единичных» транспортных средств. Возможно, появятся и совершенно новые стандарты. Сроки появления документов неизвестны.

Инициатива Росстандарта и НАМИ упорядочит правила деятельности так называемых кастомайзеров или автотюнеров, создателей машин для бездорожья, участия в шоу. Нет статистики, сколько таких транспортных средств создано и создается ежегодно, но тематика генерирует гигантский интерес в сети. Самые популярные автоблогеры с миллионами подписчиков занимаются в том или ином виде тюнингом или созданием уникальных машин. На территории РФ «тысячи и тысячи» таких автомобилей, считает один из таких блогеров Константин Заруцкий (канал AcademeG в YouТube, 4,9 млн подписчиков). Контроль со стороны ГИБДД в последнее время ужесточился, говорит сооснователь автомузея «Мост» Владимир Семенюта: инспекторы, встречая на дороге «глубоко переработанную» или самодельную машину, оформляют протокол по ст. 12.5 КоАП и впоследствии могут прекратить регистрацию машины.

В рамках новых ГОСТов, пояснил Алексей Кулешов, планируется ввести термин «объект индивидуально-технического творчества». Речь идет о разработке методики оценки безопасности таких автомобилей и системы их классификации, пояснил “Ъ” господин Васильев. На ее основе ГИБДД сможет решить, допускать ли такой транспорт на дороги без ограничений или с условиями (не выезжать на шоссе, например, или не передвигаться ночью). Возможен и полный запрет выезда на дорожную сеть (можно передвигаться, например, только по лесу).

Легализовать переделанные транспортные средства, отметим, можно и сейчас. Для этого существует довольно сложная процедура в рамках действующего с 2019 года регламента МВД: ею пользуются в основном при переводе транспортных средств с бензинового на газовое топливо. Созданную с нуля машину также можно легализовать, признав «единичным транспортным средством». Но процедура еще более громоздкая. Большинству граждан это недоступно, говорит основатель «Тюнинг-арт музея» Игорь Затевахин, поэтому создаваемые энтузиастами проекты остаются вне закона. Самоделки, даже если они не выезжают на дороги, из-за ограничений почти невозможно продать, добавляет Константин Заруцкий.

«Нужна простая схема: приехал, показал машину, прошел одну проверку и получил документы»,— считает Игорь Затевахин. Легализация авто с незначительными доработками (модернизация тормозов и т. д.) должна быть максимально упрощена, считает создатель автомобилей автоблогер Даниил Хаинов, при этом к уникальным авто не должны предъявляться те же требования, что и к массовым моделям, сошедшим с конвейера: такими же безопасными сделать их в любом случае не получится.

В Госавтоинспекции, по данным “Ъ”, скептически настроены по отношению к инициативе. Существенно упростить правила едва ли получится, предполагает собеседник “Ъ”: они создавались в соответствии с европейскими нормами. Легализовать единичное ТС можно и сейчас, многие этим пользуются, подчеркивает источник “Ъ”. Собирать уникальные внедорожники на огромных колесах и ездить на них в лесу и по болотам можно и сегодня, но участвовать в дорожном движении никто не даст, утверждает собеседник “Ъ”, пока машина не будет проверена на безопасность. В 2020 году, напомним, ГИБДД подготовила законопроект, позволяющий инспекторам приостанавливать действие диагностических карт за незаконное изменение конструкции машины (см. “Ъ” от 7 декабря). На устранение поломки и повторный техосмотр дадут 72 часа, после чего полиция изымет свидетельство о регистрации. Поправки сейчас находятся в правительстве.

Иван Буранов