Золото не той структуры

По данным World Gold Council, последний квартал прошлого года оказался провальным с точки зрения спроса на золото. При этом произошли структурные изменения в потреблении — уверенно восстанавливался спрос со стороны промышленности, тогда как институциональные инвесторы сократили вложения. В отсутствие высокого инвестиционного спроса ценам на золото будет трудно обновить максимумы 2020 года, считают эксперты.

Согласно данным World Gold Council (WGC), по итогам четвертого квартала 2020 года спрос на золото на мировом рынке сократился по сравнению с тем же периодом 2019 года на 28%, до 783,4 тонны. Потребление драгоценного металла оказалось минимальным с разгара мирового финансового кризиса во втором квартале 2008 года. По итогам всего 2020 года спрос на золото снизился на 14% — до 3759,6 тонны, минимума с 2009 года.

Данные WGC свидетельствуют, что в конце прошлого года произошли заметные изменения в структуре спроса. В первые три квартала ключевыми потребителями выступали инвесторы, которые приобрели более 1,6 тыс. тонн, на 60% превысив показатель 2019 года. В это время цены превышали $2 тыс. за унцию. В четвертом квартале инвестиционный спрос упал до 140 тонн. Это связано с падением спроса со стороны профессиональных инвесторов. Если за три квартала они увеличили вложения более чем на 1 тыс. тонн, то в четвертом квартале сократили их на 130 тонн. «В преддверии выборов в США золото было не только защитой от инфляции и слабеющего доллара, но и тихой гаванью в условиях неопределенности. Победа Джо Байдена привела к росту оптимизма на фондовом рынке, и часть вложений переместилась в акции»,— отмечает глава аналитического департамента ГК «Регион» Валерий Вайсберг.

Падение спроса со стороны инвесторов было частично компенсировано спросом со стороны восстанавливающейся ювелирной отрасли.

По данным WGC, ювелиры приобрели в последние три месяца ушедшего года почти 516 тонн металла, что в 1,5–2 раза больше предшествующих кварталов, но все же на 13% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года. Общий спрос за год составил 1411,6 тонны, что на 34% ниже, чем в 2019 году. По словам управляющего директора «Открытие Research» Даниила Каримова, в Индии уже с конца третьего квартала наблюдалась небольшая положительная динамика спроса на ювелирные изделия, которая должна была усилиться в четвертом квартале традиционным празднованием фестивалей, улучшением эпидемиологической обстановки, свадебным сезоном и отложенным спросом. «Корректировка цен после летних максимумов 2020 года и все более стабильные цены на золото на местном рынке стимулировали некоторых покупателей вернуться на рынок»,— отметил директор по вопросам изменения климата и взаимодействию с рынками WGC Джон Маллиган. Цена на металл в конце года опустились ниже $1,9 тыс. за унцию.

Спрос на металл со стороны промышленности даже смог преодолеть уровни конца 2019 года. «Сейчас в мире наблюдается глобальный дефицит полупроводников (в которых активно используется золото) на фоне увеличения спроса на различные электронные накопители, микросхемы и прочую электронику. Стоимость полупроводников растет, что стимулирует предприятия сектора увеличивать спрос на золото»,— отмечает Даниил Каримов.

В 2021 году роль традиционных потребителей металла — промышленности и ювелирной отрасли — продолжит расти. «Мы ожидаем увеличения потребительского спроса на ювелирные изделия, в том числе за счет отложенного спроса»,— отмечает Джон Маллиган. При этом инвестиционный спрос может снизиться. «Золото как традиционно защитный актив теряет свою привлекательность. Если рынки не накроет новая волна пессимизма, то велика вероятность дальнейшего снижения интереса к золоту»,— отмечает старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков. Глава Next Generation Research банка Julius Baer Карстен Менке не исключает, что на горизонте 12 месяцев стоимость металла может дойти до $1,7 тыс. за унцию.

Виталий Гайдаев