Песков: Путин дал Байдену «необходимые разъяснения» по теме Навального

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден затрагивали тему оппозиционера Алексея Навального во время телефонного разговора. Господин Путин дал необходимые разъяснения по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Первый разговор глав России и США состоялся 26 января.

«Что касается этой темы, то, да, она была затронута президентом США. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. На вопрос, можно ли говорить о взаимопонимании, или различии позиций президентов по этой теме, он не ответил. «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения»,— повторил пресс-секретарь.

При этом он не уточнил, какие именно аспекты темы — болезнь или арест господина Навального — обсуждали президенты. «Они касались тех вопросов, которые были затронуты президентом США. Ни одна из ремарок не осталась без объяснений»,— сказал Дмитрий Песков.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии 17 января. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд по иску ФСИН о замене его условного срока на реальный запланирован на 2 февраля. 23 января по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера, по их итогам возбуждено 21 уголовное дело.

Подробнее о первом разговоре президентов России и США — в материале “Ъ” «"Беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер"».