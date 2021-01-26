Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с недавно приступившим к исполнению своих обязанностей президентом США Джо Байденом. Главы государств обсудили широкий круг тем, вот только две стороны уделили особое внимание совершенно разным вещам. Контакты в любом случае условились продолжить.

«Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США»,— так начинается сообщение на сайте Кремля, выдержанное в традиционном для подобных отчетов тоне. Главной новостью, безусловно, стала договоренность о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Как сообщал “Ъ”, вопреки делавшимся ранее заявлениям о том, что процесс ратификации потребует значительного времени, все формальности условлено урегулировать в кратчайшие сроки.

«В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов»,— говорится на сайте президента России.

Вскоре после разговора стало известно о внесении Владимиром Путиным в Госдуму законопроекта о продлении СНВ-3 на пять лет. По информации источника «РИА Новости», законопроект будет рассмотрен в числе первых на заседании Госдумы в среду, 27 января.

Также стороны, по данным Москвы, обсудили «актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», «рассмотрели возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую». При этом слова о международной повестке уточняются: затронута тема выхода США из Договора по открытому небу, иранская «ядерная сделка» (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), «внутриукраинское урегулирование» и инициатива России по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН.

«В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов»,— резюмируется в сообщении Кремля. Именно по его инициативе, как сообщили источники агентства Associated Press, и прошел разговор. По данным агентства, Москва вышла на контакт с Вашингтоном еще на прошлой неделе: в США идею о разговоре поддержали, однако Джо Байден решил сначала связаться с лидерами Великобритании, Франции и Германии, а также с генеральным секретарем НАТО.

Комментируя разговор двух лидеров, американская сторона между тем обратила внимание на темы, далекие от пандемии коронавируса, а также расставила собственные акценты.

«Я могу сказать, что он (Джо Байден.— “Ъ”) позвонил президенту Путину сегодня днем, чтобы обсудить наше желание продлить ДСНВ на пять лет, высказать нашу решительную поддержку украинской независимости перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также поднять важные вопросы»,— сказала на ежедневном брифинге пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Она сразу же уточнила, о каких именно важных вопросах идет речь: о взломе SolarWinds (крупной хакерской атаке конца 2020 года, в которой американские спецслужбы винят Россию), о «российских наградах за головы американских солдат в Афганистане», о «вмешательстве в выборы» в США в 2020 году, об отравлении оппозиционера Алексея Навального и о жестких действиях в отношении мирных протестующих. «Он (Джо Байден.— “Ъ”) также дал понять, что США будут решительно действовать в защиту наших национальных интересов в ответ на злонамеренные действия России»,— завершила ответ на вопрос (а заодно и весь ежедневный брифинг) госпожа Псаки.

Вскоре на сайте Белого дома появилось и официальное сообщение о звонке.

В нем упоминалась итоговая дата, когда ратификацию ДСНВ планируется завершить,— 5 февраля, а также все остальные темы, упомянутые Дженнифер Псаки.

Разве что «решительные действия» теперь грозили России за действия не только против США, но и против их союзников. В сообщении не упоминались ни СВПД, ни Договор по открытому небу, ни саммит постоянных членов Совбеза ООН, ни экономическая сфера, ни пандемия коронавируса. «Оба президента согласились поддерживать открытый и постоянный диалог» — хотя бы в этом американская и российская сторона не разошлись.

Алексей Наумов