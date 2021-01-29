Более 2 тысяч свердловчан скончались от COVID-19

На терриотрии Свердловской области за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 362 человека, еще 15 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

Всего с начала пандемии в регионе был зарегистрирован 69 761 случай заболевания COVID-19. Более 62 тыс. пациентов выписаны по факту выздоровления. От инфекции умерли 2 004 тыс. больных.

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Свердловской области продлен до 1 февраля. Вакцинация от коронавируса началась в конце 2020 года. В первую очередь она касалась медиков и педагогов, однако сейчас на прививку может записаться любой желающий старше 18 лет. Всего с начала вакцинации в регионе привились более 14 тыс. человек. Накануне в регионе началась вакцинация новой вакциной «ЭпиВакКорона» центра вирусологии «Вектор».