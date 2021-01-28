В Свердловской области началась вакцинация новой прививкой от COVID-19 «ЭпиВакКорона»

В Свердловской области началась вакцинация новой вакциной «ЭпиВакКорона» центра вирусологии «Вектор», сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. Напомним, данная вакцина предназначена в первую очередь для лиц из группы риска. Так, вакцину в том числе поставили 75-летней свердловчанке Надежде Тушкановой.

«Вакцина выпущена в гражданский оборот, прошла все испытания, поэтому эффективна и безопасна. Для нас же как для медиков важны еще и более мягкие условия хранения – от 2° до 8°, а также однодозовость компонента – нет необходимости собирать пациентов группами», — отметил заместитель главного врача Свердловской областной больницы №2 Андрей Горбунов.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Свердловской области началась в конце 2020 года. В первую очередь она касалась медиков и педагогов, однако сейчас на прививку может записаться любой желающий старше 18 лет. Всего с начала вакцинации в регионе привились более 14 тыс. человек.

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 69 399 случаев COVID-19, при этом более 61 тысячи пациентов уже выздоровели, 1 989 пациентов скончались.