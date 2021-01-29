«Не то время, чтобы действовать на нервы собственному населению» Дмитрий Дризе — об отмене введения «ковид-паспортов» в Башкирии

Татьяна Голикова призвала регионы остановить введение так называемых ковид-паспортов. Соответствующая работа началась, в частности, в Башкирии. По словам вице-премьера, законодательством на сегодня разрешен один единственный документ — сертификат о вакцинации. Этим и следует руководствоваться. Тем не менее вопрос о неких привилегиях привитым или же устойчивым к коронавирусу гражданам является на сегодня одним из самых обсуждаемых в коридорах профильных ведомств. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе полностью согласен с позицией Татьяны Голиковой.

Татьяна Алексеевна Голикова – вице-премьер, отвечающий за здоровье россиян, — фактически остановила победное шествие так называемых ковид-паспортов. Забегая вперед можно сходу сделать смелый вывод: у этих документов в нашей стране очень хорошие перспективы, впрочем, как и у любых других. Но обо всем по порядку.

Почему, по словам Голиковой, с ковид-паспортами не следует торопиться? Потому что «введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан.

Они в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс, это на сегодняшний день недопустимо», — заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации.

Действительно, сейчас не то время, чтобы действовать на нервы собственному населению. С этим можно без доли сомнений согласиться.

Что такое ковид-паспорт? Это современный цифровой документ, который свидетельствует о том, что гражданин не болен коронавирусом. Он или привился, или же имеет достаточный уровень антител.

Здесь интересен башкирский опыт — республика уже практически ввела эти самые паспорта. Каждому обладателю выделяется уникальный QR-код, который позволяет не только не соблюдать санэпиднормы, но дает, например, право на скидки в фитнес-центры и другие места общего пользования. То есть без этого самого ковид-паспорта ты как бы человек второго сорта, обязан носить маску, перчатки и так далее.

При этом не учитывается, что, может быть, кому-то нельзя прививаться или же после получения вакцины не выработались антитела, или вдруг появились, а потом улетучились. Да что угодно может случиться. Ведь как бы этого не хотелось начальству, люди же не роботы — они все разные, и у каждого могут быть свои особенности. Тем не менее идею взяли на вооружение и стали внедрять, пока что в регионах в качестве эксперимента, а потом, возможно, и повсеместно.

Собственно, почему идея имеет перспективы? Что хорошо умеют наши чиновники, — так это учитывать, контролировать и переписывать. Это же какие возможности открываются! В первую очередь, конечно же, дополнительные бюджеты, причем немалые, учитывая размах планов.

Ну и повод покрепче привязать к себе электорат. Ведь, скорее всего, паспорта нужно будет продлевать. Это как очередная обязательная регистрация. Государство норовит еще сильнее прижать гражданина к своей широкой груди. Ну и об индивидуальных особенностях организма тоже не хотелось бы забывать.

Хотя, конечно же, вакцинироваться нужно, равно как и следить за собственным здоровьем. И необходимо бороться с предрассудками, мракобесием, со всеми этими историями о вживлении чипов и поголовном зомбировании.

Однако все нужно делать с умом, без безумной принудиловки.

В противном случае любое такое действие рождает противодействие. А в этом наш народ мастер. Не ходи к гадалке — через день после начала ковид-паспортизации все эти документы введения появятся в интернете по сходной цене. Так что полное согласие с Татьяной Голиковой. Не нужно раздражать россиян, хотя бы на какое-то время.