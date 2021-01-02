Василий Лановой и Ирина Купченко заболели коронавирусом

Народный артист СССР Василий Лановой и его жена, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, заразились коронавирусом. 86-летний актер чувствует себя нормально, но из-за возраста его все равно планируют положить в больницу, рассказала ТАСС его супруга.

По ее словам, сначала актер сдал 31 декабря тест на антитела, и «у него их оказалось большое количество». После он сдал положительный ПЦР-тест на COVID-19, повторный тест также показал заражение.

«Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст, решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья»,— сообщила госпожа Купченко. Сама она не хочет госпитализации, но намерена сделать КТ.

Спектакли с участием актеров, запланированные в Театре им. Е. Б. Вахтангова на этой неделе, будут заменены.