Россия с 8 февраля возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Правительство России приняло решение о возобновлении с 8 февраля авиасообщения с Грецией и Сингапуром.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва—Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва—Сингапур, три рейса в неделю)»,— говорится в документе.

Также с 8 февраля полеты в уже открытые страны будут возможны из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Кроме того, будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта, из которого возобновлены международные полеты.

В конце декабря 2020 года власти Греции заявили, что при условии улучшения эпидемиологической ситуации страна полностью откроют границы для российских туристов весной 2021 года. До 8 февраля Греция продлила разрешение на въезд в страну не более 500 россиян в неделю. Для посещения страны обязателен как тест на коронавирус COVID-19, так и семидневный карантин.

В Сингапур въезд разрешен только при наличии вида на жительства или долгосрочной визы. При этом также обязателен тест на коронавирус. По краткосрочным визам въезд в страну запрещен.

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 Россия закрыла свои границы для иностранных граждан в марте 2020 года. С августа Россия начала частично снимать ограничения. К середине января 2021 года авиасообщение было возобновлено более чем с 20 странами. 25 января президент Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется и это дает возможность аккуратно снимать введенные ранее ограничения.

О возобновлении полетов — в материале “Ъ” «Авиаотрасль призывает к снятию карантина для прилетающих».