Убыль населения достигла пика

На фоне пандемии сокращение населения России стало рекордным за 15 лет: число постоянных жителей уменьшилось примерно на 500 тыс. человек. Еще осенью правительство прогнозировало, что убыль населения в 2020 году составит около 350 тыс. человек. В итоге, по данным Росстата, этот показатель оказался на 160 тыс. выше. Большие значения в последний раз фиксировались в 2005 году. Так, на фоне пандемии за 11 месяцев прошлого года в России умерло более 1,5 млн человек, примерно 14 на каждую тысячу. Это на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Кроме того, примерно на 4,5% сокращалась в этот период и рождаемость.

В итоге естественная убыль населения, то есть разница между рождаемостью и смертностью, из-за коронавируса ускорилась в два раза, объясняет профессор кафедры социологии семьи и демографии МГУ Александр Синельников: «Если говорить о рождаемости, в 2019 году показатели сократились в два раза по сравнению с 2021 годом. Сведения за декабрь 2020 года на сайте Росстата пока что не опубликованы, но вряд ли это сильно изменит картину. В 2021-м можно, конечно, ожидать снижения рождаемости, уже связанного с эпидемией COVID-19, но посмотрим, что нам покажет статистика.

Что касается смертности, подъем, конечно, есть, причем большая часть не от коронавируса.

Чем больше усилий прилагается для борьбы с COVID-19, тем меньше сил, средств и кадров остается для борьбы с другими болезнями.

Всякого рода карантинные меры, безусловно, отразились на том, что меньше людей стало приезжать в Россию, многие гастарбайтеры, например, вынуждены были уехать. Прирост населения, обеспечивался за счет мигрантов, тем самым компенсируя естественную убыль. В 2020 году эта компенсация была ничтожной. Демографические последствия в любом случае со временем будут как-то нивелироваться — я имею в виду отложенные браки, деторождения. Закончится эпидемия, миграционные процессы нормализуются, смертность снова понизится. Ведь показатели по летальным исходам снижались полтора десятка лет — с 2003 до 2019 года».

Судя по оценкам РБК, избыточная смертность из-за пандемии за 11 месяцев 2020 года достигла 185 тыс. человек — это почти на 11% больше нормы последних лет. А сам уровень смертности стал максимальным за десятилетие. Впрочем, если обратиться к прогнозам, которые делались властями ранее, то пандемия практически не повлияла на демографию в России, считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов:

«Вся эта ситуация официально Росстатом в прогнозе до 2030 года фактически была обозначена. Цифры там чуть-чуть поменьше, но в принципе близки к реальным. Мы видим то, что можно назвать некой избыточной смертностью. Можно в какой-то степени это списать на COVID-19. Без него естественная убыль населения была бы не 550 тыс., а, например, 450 тыс. Даже если взять COVID-19, то 14 умерших приходятся на 1 тыс. человек. В 2010 году естественная убыль была 14,2, в 2009 — 14,1, в 2008 — 14,5, в 2003-2006 — 15-16. И этот тренд, который начался в 1992 году, никуда не денется и будет продолжаться».

Почему в период пандемии коронавирус стал причиной не более половины прироста смертности Читать далее

Как ожидает правительство, в ближайшее время население России продолжит сокращаться и уменьшится более чем на 1,2 млн к 2024 году. Выход на положительные темпы прироста и вовсе планируется только в 2030 году.

Ульяна Миненкова