Заразительные итоги года

По итогам 11 месяцев смертность в РФ выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник, 28 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова, подведя итоги статистики естественного движения населения в этом году. По ее словам, абсолютное большинство прироста в числе умерших обусловлено коронавирусом и ассоциированными с ним заболеваниями — на сегодняшний день это более 80% прироста смертности, и пока эти цифры — единственная официальная оценка числа погибших в России в результате коронавирусной эпидемии.

В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова представила последнюю в этом году сводку данных Росстата о естественном движении населения за ноябрь. По оценке статведомства, за 11 месяцев этого года смертность в РФ выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, если в январе—ноябре 2019 года в РФ умерли 1,651 млн человек, то в этом — 1,881 млн человек, на 229,7 тыс. больше.

Показатель смертности на 1 тыс. человек, таким образом, увеличился с 12,3 до 14. Естественная убыль населения России за этот же период 2020 года составила 574,9 тыс. человек — это обусловлено параллельным росту смертности снижением рождаемости. За 11 месяцев 2020 года она снизилась на 4,4% в годовом выражении. В январе—ноябре текущего года в стране родилось 1,306 млн младенцев против 1,37 млн годом ранее.

Наибольший прирост числа умерших с начала 2020 года продемонстрировал ноябрь — в этом году в этом месяце умерло почти в полтора раза больше человек, чем год назад. Если в ноябре 2019 года число умерших составило 141 тыс. человек, то в ноябре этого года их 219 тыс. человек.

Максимальное число умерших от коронавирусной инфекции за этот период также было зафиксировано в ноябре — непосредственно от заболевания скончалось 23 610 человек, еще в 2178 случаях оно негативно повлияло на течение другого заболевания.

9 857 человек умерли, имея положительный анализ на коронавирус — но не от него. Наибольшее число умерших непосредственно от коронавирусной инфекции или от спровоцированного им заболевания проживали в Москве (3418 и 188 человека соответственно), Московской области (2453 и 45 человек) и Санкт-Петербурге (1822 и 96 человек). Среди федеральных округов первое место с учетом этих двух показателей ожидаемо занял Центральный округ (7870 и 449 человек), а последнее — Северо-Кавказский (366 и 51 человек). Таким образом, всего за апрель—ноябрь в РФ умерло 113 892 человека, у которых был обнаружен коронавирус. Из них 69 483 умерли непосредственно от него, а остальные — от иного заболевания, спровоцированного коронавирусом, или заражение им было диагностировано, но никак не повлияло на наступление смерти.

Как отметила Татьяна Голикова, более 81% избыточной смертности за 11 месяцев 2020 года в России приходится на COVID-19 и его последствия. При этом, по ее словам, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, нервной, эндокринной систем по итогам 2020 года также вырастет, потому что «граждане, страдающие этими заболеваниями, наиболее подвержены COVID». Вице-премьер добавила, что и России, и другим странам мира предстоит проанализировать статистику смертности и понять, сколько появилось новых смертей в связи с коронавирусом, а сколько — связанных с течением других заболеваний.

Напомним, что заявления вице-премьера о причинах прироста показателя смертности на данный момент являются единственным официальным источником таких данных — Росстат, как уже ранее писал “Ъ”, в этом году не будет публиковать статистику по основным классам факторов смерти населения. Как следует из отчета РАНХиГС, полноценный анализ этих данных в международных сравнениях станет возможен не раньше второго полугодия следующего года — национальные методики учета смертей от коронавируса продолжают отличаться друг от друга даже спусти почти полгода после выхода рекомендаций ВОЗ, уточняющих классификацию COVID-смертей по International Statistical Classification of Diseases (подробнее см. “Ъ” от 28 декабря).

Выводы РАНХиГС: ситуации с подсчетом числа умерших от коронавируса для общества в любой стране на практике оказались уникальны и прямо несопоставимы.

Демографическая статистика едва ли не впервые с момента своего появления в современном виде выглядела как основание для принятия быстрых решений. Но на практике, как выяснилось, использовать ее таким образом невозможно, поскольку ни одна национальная система подсчета естественного движения населения не в состоянии давать однозначные выводы о том, что происходит со смертностью даже на ежемесячной основе. Отсутствие быстрого доступа к научным данным популяризировало альтернативные расчеты, в том числе активизировало дата-журналистику самого разного качества — от численных моделей, напоминающих упрощенные модели демографов, до чисто спекулятивных. Достоверные же подсчеты к тому моменту, когда они появятся, могут оказаться невостребованными в обществе — какими, собственно, они и были до пандемии.

Анастасия Мануйлова