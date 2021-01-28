Вылетели в пропасть

2020 год стал худшим для гражданской авиации США. Непрекращающаяся весь год пандемия COVID-19 привела к тому, что воздушный транспорт оказался практически невостребованным. В итоге ведущие перевозчики страны фиксируют рекордные для себя убытки: в общей сложности за этот год они потеряли около $35 млрд.

В четверг свои финансовые отчеты по итогам 2020 года представили два крупных американских авиаперевозчика — American Airlines и Southwest Airlines. Ранее это сделали еще две авиакомпании, входящие в список самых важных игроков на рынке гражданских перевозок США, United Airlines и Delta Airlines. И теперь стало известно, чего же стоила пандемия COVID-19 американским авиакомпаниям.

Три из четырех из них завершили год с рекордными для себя убытками.

American Airlines — крупнейший авиаперевозчик США — объявила сегодня, что в четвертом квартале минувшего года компания потеряла $2,2 млрд, а по итогам всего года — $8,9 млрд. Это худший показатель за почти вековую историю компании.

Если же не брать в расчет особые операционные показатели, к которым относятся получение госпомощи на $3,7 млрд, а также затраты на обесценивающийся флот, выплаты сотрудникам, добровольно согласившимся уйти на пенсию и прочие выплаты персоналу, связанные с пандемией COVID-19, то результат перевозчика еще хуже — $9,5 млрд.

Southwest Airlines (обычно спорящая за третью строчку в рейтинге крупнейших авиакомпаний США по пассажиропотоку с United) завершила этот год с чистым убытком в $3,1 млрд, а без учета особых операционных показателей — в $3,5 млрд. Для компании это не просто антирекорд: Southwest неизменно работала в прибыль с 1973 года.

Неделю назад свой финансовый отчет представила United Airlines — это единственная топовая американская авиакомпания, которой удалось избежать антирекорда по итогам 2020 года. Впрочем, поводов для радости у руководства United нет: 2020 год стал вторым в этом антирейтинге. Хуже дела у компании обстояли только в 2005 году, когда был зафиксирован чистый убыток в $21 млрд. Тогда компания вообще банкротилась. Теперь же ее чистый убыток составил $7,1 млрд.

Наконец, еще в середине января свои финансовые результаты представила Delta Airlines. Выручка компании по итогам года рухнула на две трети, а чистый убыток (с учетом особых операционных показателей, связанных с пандемией) составил рекордные $15,6 млрд.

Таким образом, четыре крупнейших авиаперевозчика страны завершили 2020 год с суммарными убытками примерно на $35 млрд. И что самое плохое для них — пока у этого затяжного падения не видно конца. Январь и февраль всегда отличались относительно низкой активностью пассажиров, но в этом году показатели перевезенных пассажиров оказались крайне низкими, говорят представители авиакомпаний.

«В то время как доступность вакцин должна ознаменовать начало конца этой пандемии, текущие тенденции бронирования билетов пассажирами не указывают на значительное улучшение ситуации до марта 2021 года»,— заявил генеральный директор Southwest Гэри Келли.

Авиакомпании получили государственную поддержку, но проблема в том, что они тратят не миллионы, а десятки миллионов долларов наличных средств за один день. И, по словам гендиректора American Airlines Дага Паркера, полученные от государства средства закончатся уже к марту. Шансов же, что к тому моменту закончится тяжелейший кризис на рынке гражданской авиации, крайне мало.

Кирилл Сарханянц