Минтай не видит других берегов

В Росрыболовстве продолжают изучать варианты для сбыта избытков минтая, которые образовались из-за закрытия китайского рынка. Помимо закупочных интервенций предлагается направить часть улова в Северный бассейн, а также в центральные регионы РФ. Но дополнительное предложение на внутреннем рынке может обрушить цены, которые уже на треть ниже уровня прошлого года.

Избыток минтая на Дальнем Востоке, который сформировался из-за проблем с экспортом, могут поставить на север и в центральную часть РФ. Это обсуждалось на совещании у замглавы Росрыболовства Петра Савчука 27 января, рассказали “Ъ” в Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС, объединяет операторов рефрижераторных контейнеров). По словам президента АСОРПС Михаила Синева, сегодня на Дальнем Востоке находится 1 тыс. свободных контейнеров. Глава «Агентства Рефперевозки» Ильдус Халиков подсчитал, что мощностей хватит для перевозки 250–300 тыс. тонн минтая. Но заявок от рыбаков пока нет, уточнил гендиректор «Владрефтранса» Евгений Кононенко.

Проблемы с реализацией у рыбопромышленников возникли еще в декабре, когда основной импортер — Китай — из-за пандемии COVID-19 закрыл для российской рыбы последний порт Далянь. С 14 января китайская сторона уведомила о полном закрытии границ. Частично экспорт был переориентирован в Южную Корею. Но поставки туда также под угрозой. По словам управляющего ГК «Доброфлот» Александра Ефремова, 26 января самый крупный корейский порт Пусан — единственный аккредитованный для перевалки рыбы в Китай — частично приостановил работу. В Росрыболовстве, впрочем, заявили “Ъ”, что отгрузки через Пусан возобновлены. Совокупно на КНР и Южную Корею приходится до 70% российского экспорта рыбы, который Минсельхоз в 2020 году оценивал в $5,2 млрд.

По данным АСОРПС, на рефрижераторных судах на Дальнем Востоке остаются свободными емкости для хранения 55 тыс. тонн продукции, а холодильные мощности — на 70 тыс. тонн. Объем может быть заполнен уже к 15 февраля, подсчитали в АСОРПС. По данным Росрыболовства, с начала года по 25 января рыбаки выловили 141,5 тыс. тонн минтая, что на 18,8% меньше, чем годом ранее.

Переориентация поставок — не единственный вариант решения проблемы. Глава Росрыболовства Илья Шестаков поддержал предложение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников по организации рыбных интервенций, чтобы стимулировать спрос со стороны бюджетных учреждений (см. “Ъ” от 20 января). В Росрыболовстве 28 января подтвердили, что принимают меры по переориентации поставок продукции из минтая на рынки РФ и других стран, а также продолжают вести работу по восстановлению отгрузок в КНР.

Замглавы УК «Норебо» Сергей Сенников говорит, что оптимальный способ доставить минтай в европейскую часть РФ — Севморпуть. По его словам, при наличии свободных перерабатывающих мощностей продукцию можно было направить как на внутренний рынок, так и на экспорт в обход КНР. Но глава Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк сомневается, что есть смысл везти на далекое расстояние такой относительно дешевый ресурс, как минтай: «Тем более что фабрики на севере не приспособлены для переработки этой рыбы».

Проблема со сбытом тем временем уже негативно сказывается на доходах рыбопромышленников. По словам Александра Ефремова, сейчас тушка минтая без головы стоит 72 руб. за 1 кг, тогда как обычно — 100 руб. за 1 кг. В «Ленте» рассказали о снижении цен на эту рыбу примерно на треть год к году, в «Магните» стоимость продукции сократилась на 28% относительно прошлого января, в сети «Верный» — на 37%. При увеличении предложения на внутреннем рынке поставщикам придется и дальше снижать цены, указывает господин Сенников.

Советник гендиректора Русской рыбопромышленной компании Савелий Карпухин, считает, что ситуация демонстрирует уязвимость сложившейся сырьевой модели: «Закрытие всего лишь нескольких азиатских портов поставило под удар всю отрасль». По его оценкам, рыбопромышленники недополучают 20–30% потенциальной стоимости экспорта из-за фокуса на производства сырья низкой степени переработки, а качественное изменение ситуации возможно только при обновлении флота.

Алексей Полухин