Минтайное становится явным

Закрытие крупнейшего рынка сбыта для российского минтая — Китая — вынуждает рыбопромышленников просить государство об экстренных мерах. Для поддержки отрасли в этих условиях Росрыболовство прорабатывает возможность проведения «рыбных интервенций», которые должны стимулировать спрос на продукцию со стороны бюджетных учреждений. По оценкам участников рынка, таким образом может быть продано 700 тыс. тонн минтая, что в текущих ценах стоит свыше 50 млрд руб. Но часть отраслевых экспертов не исключают сложностей с наличием свободных мощностей для хранения значительных объемов продукции.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании 19 января поддержал предложение президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева о неотложных мерах по организации государственной интервенции на рынке рыбной продукции по аналогии с механизмом, используемым на зерновом рынке. Об этом сказано в письме господина Зверева членам ВАРПЭ. Копия обращения есть у “Ъ”. Господин Зверев подтвердил факт отправки письма. По его словам, предложение было представлено 15 января и пока прорабатывается. Для подготовки к следующему совещанию у господина Шестакова 21 января ВАРПЭ запросила у своих членов планы по добычи минтая и производству продукции.

На зерновом рынке механизм интервенций используются для поддержания цен. В зависимости от необходимости проводится либо продажа зерна из госфонда, либо закупка. В последнее время государство распродавало зерно. С 7 августа по 27 ноября 2020 года было реализовано 176,93 тыс. тонн продукции на 2,1 млрд руб.

В случае с рыбой интервенции должны стимулировать спрос на эту продукции со стороны бюджетных учреждений на фоне сложностей с экспортом в КНР. Эти проблемы начались еще в 2020 году после выявления китайской стороной следов COVID-19 в некоторых партиях рыбной продукции из РФ. В декабре прошлого года страна закрыла для импорта последний работающий морской порт Далянь. А 14 января власти КНР уведомили о полном закрытии границ, в том числе сухопутных, до 15 февраля. По данным, которые приводит Российский экспортный центр, в декабре 2020 года российские компании поставили в Китай 41,6 тыс. тонн рыбы против 71,4 тыс. тонн годом ранее. Всего на Китай приходится до 70% всего объема российского экспорта рыбной продукции.

Из-за проблем со сбытом на Дальнем Востоке с 11 по 17 января стоимость минтая в опте снизилась на 6,5%, до 72 руб./кг.

Руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков заявил “Ъ”, что агентство разрабатывает комплекс мер для нивелирования рисков в условиях ограничений экспортных поставок рыбной продукции. По его словам, рыбные интервенции — одна из идей и возможных вариантов.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов поддерживает закупки государством рыбной продукции. По его словам, ограничения импорта со стороны Китая могут привести к остановке промысла из-за отсутствия возможности для альтернативной выгрузки и хранения. На трех крупных подзонах вылова — Камчатско-Курильской, Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской запаса свободных емкостей рефрижераторных транспортных судов хватит только на десять дней, указывает он. Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников также считает предложение своевременным, добавив, что актуальна прежде всего закупка замороженного минтая без головы.

Но глава Ассоциации рыбопромысловых предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов отмечает, что если под интервенцией понимается закупка рыбы с целью дальнейшего хранения, то в России нет достаточных мощностей. По его словам, аналогичную идею предлагала АРПП в 2018 году во время рекордной путины лососевых, когда было добыто 660 тыс. тонн красной рыбы, и тогда чиновники инициативу не поддержали. Господин Мартынов считает, что эффективнее было бы закупать продукцию для передачи ее в сферы, где предусмотрено бесплатное питание: здравоохранение, образование, армия. По подсчетам АРПП, на эти цели можно направить до 700 тыс. тонн из добываемых 1,7 млн тонн минтая. Но, продолжает Георгий Мартынов, сейчас отсутствует механизм передачи рыбы. Как отмечается в письме ВАРПЭ, Росрыболовство подготавливает предложения в законодательство, необходимые для проведения интервенции.

Исходя из текущих оптовых цен, 700 тыс. тонн минтая можно оценить в 50,4 млрд руб. По словам источника “Ъ” на рынке, ценник на возможных интервенциях будет зависеть от объема и требований к качеству, а при поставках в госучреждения может быть ниже текущих закупочных цен. Оптимальную цену интервенции определить поможет открытый аукцион, считает Александр Ефремов.

Глава Ассоциации владельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев говорит, что сложившаяся ситуация подтверждает своевременность стимулирования строительства новых судов и береговых заводов. Это поможет снизить зависимость от китайского рынка и переориентировать экспорт на поставки продукции с высокой добавленной стоимостью в другие страны, указывает он. Господин Шестаков подтверждал “Ъ”: возможность выделения новых инвестиционных квот под строительство судов рассматривается (см. номер от 17 декабря 2020 года). Как следует из отчета ВАРПЭ по итогам совещания у помощника президента Максима Орешкина в конце декабря 2020 года, Минсельхоз предлагал распределять новые инвестиционные квоты в 2022 году.

Алексей Полухин