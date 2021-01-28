В центре Москвы Роспотребнадзор опечатал работавшую в пандемию кальянную

Управление Роспотребнадзора по Москве закрыло кальянную HookahPlace на Мясницкой. Несмотря на смягчение ограничений в столице, работа кальянных в городе пока запрещена.

«В ходе обследования установлено, что в кальянной нарушены требования действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции»,— говорится в сообщении ведомства.

По факту нарушения составлены протоколы о временном запрете деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а само заведение опечатано. Владельцу кальянной грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановка работы заведения на 90 суток.

Очередные ограничения, введенные ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19, были сняты в Москве 27 января. В частности, разрешена работа заведений общепита в ночное время, требование для работодателей о переводе 30% сотрудников на «удаленку» отменено.

О снятии ограничений — в материале “Ъ” «Сергей Собянин открывает клубы и отменяет "удаленку"».