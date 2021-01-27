В Москве сохранится запрет на работу кальянных

Ограничение на работу кальянных в Москве сохранится, несмотря на смягчение требований к заведениям общепита, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Несмотря на отмену ограничений по режиму работы предприятий общественного питания в Москве, ресторанов и баров, в любом случае сохраняется запрет на работу кальянов в этих заведениях и самих кальянных»,— сказал господин Немерюк в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, этот запрет был установлен Роспотребнадзором.

С 27 января в Москве вновь разрешается работа ночных клубов, ресторанов, дискотек и заведений общепита с 23:00 до 6:00, а требование для работодателей о переводе 30% сотрудников на удаленку отменяется. Послабления мэр Москвы Сергей Собянин объяснил снижением числа заразившихся коронавирусом горожан до 2–3 тыс. в день и высвобождением половины коек в стационарах впервые с лета 2020 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Сергей Собянин открывает клубы и отменяет удаленку».