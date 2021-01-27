Собянин отменил удаленку и ограничения на работу общепита по ночам

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничения на работу с 23:00 до 6:00 для предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных заведений. Запрет на работу в ночное время действовал с 13 ноября. Также, согласно указу мэра, требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу становится рекоменда­тельным.

«Вместе с тем эти заведения (общепита и развлекательные.— “Ъ”) по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором»,— говорится на сайте Сергея Собянина.

Решение о возвращении работников в офисы теперь могут принимать руководители конкретных предприятий и организаций. О дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, объявят до 6 февраля.

21 января Сергей Собянин разрешил открыть музеи, библиотеки, детские развлекательные центры и спортивные школы. Общее число зараженных в Москве достигло 917 тыс., умерли 13 тыс. человек. 26 января в России впервые с 3 ноября выявили менее 19 тыс. зараженных коронавирусом, с начала пандемии заразились 3,76 млн человек. С 18 января в стране началась массовая вакцинация от COVID-19.

О начале вакцинации — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».