Зеленые жалуются на красный свет

450 экоактивистов столкнулись с нарушением своих прав в 2020 году. Такие данные обнародованы в ходе круглого стола в Общественной палате РФ, посвященного защите прав зеленых. Активисты из разных регионов страны рассказали, как проводили акции в защиту природы: выходили с пикетами, устраивали митинги.



22 НКО, занимающиеся экологическими проблемами, вынуждены были закрыться после вступления в силу закона об иностранных агентах в 2012 году, сообщила член постоянной комиссии по экологическим правам СПЧ Наталия Евдокимова в ходе заседания круглого стола в Общественной палате (ОП). Более трети НКО, указанных в списке агентов, обратила внимание она, являются экологическими организациями. «Почти у всех НКО, которые закрыты, были финансовые нарушения, неправильное привлечение средств, финансирование из-за рубежа»,— заметила на это адвокат Элина Дидык.

Госпожа Евдокимова также подняла тему уголовного преследования экоактивистов, рассказав о конфликте вокруг строительства Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК, Челябинская область). Зеленые утверждают, что работа ГОКа несет большую опасность с точки зрения загрязнения воздуха, почвы и воды. Медь будет выделяться из пород с помощью кислоты, указывают они, а кислотные хвостохранилища, испарения, стоки могут попасть в ближайшее водохранилище, которое снабжает жителей питьевой водой. Выступившего с протестом челябинского экоактивиста Василия Московца обвиняют в подстрекательстве к хулиганству (ч.4 ст.33, ч.2 ст.213 УК РФ), заявила госпожа Евдокимова. Другому противнику строительства, Гамилю Азатуллину, по ее словам, вменяют поджог штабеля древесины на стройке ГОКа.

Активист из Архангельска Александр Песков, в свою очередь, сообщил, как власти региона организовывали «административное и уголовное преследования» протестовавших против строительства мусорного полигона в Шиесе (Архангельская область).

Экоактивистка из Башкортостана Карина Горбачева рассказала об опыте борьбы местных зеленых против разработки месторождения шихана Куштау. До августа 2020 года (именно тогда была признана недопустимость разработки), по ее словам, активистов запугивали, вызывали на допросы в полицию и центр «Э».

По словам госпожи Горбачевой, действовал даже негласный запрет на произнесение слова «Куштау».

Экоактивистка поделилась историей о том, как в августе прошлого года был разгромлен лагерь протестующих на горе Куштау. Сотрудники ЧОПа, говорит она, передавали активистов в руки полицейским: 80 экозащитников были задержаны, 40 из них получили административные аресты.

Экоактивистка из Казани Вера Керпель рассказала о протестной кампании против строительства мусоросжигательного завода в республике. По ее словам, завод решили строить прямо у городской черты, по соседству с жилым комплексом. В 2019 году, когда началось строительство дороги к объекту, жители, пытаясь помешать, несли круглосуточную вахту в палаточном лагере. Лагерь, сообщила госпожа Керпель, был разгромлен омоновцами. А одиночные пикеты противников проекта власти рассматривают как массовые акции — за них выписывают штрафы.

Председатель Российского социально-экологического союза (РСоЭС) Виталий Серветник назвал главные проблемы в сфере экопротеста: отсутствие эффективной коммуникации с властью, административное и уголовное преследование активистов.

В 2020 году, по его словам, к этому добавились связанные с пандемией ограничения, которые осложнили проведение акций.

РСоЭС в 2020 году зафиксировал: 169 эпизодов давления на 450 экоактивистов в 26 регионах России; один активист погиб; 15 получили травмы различной степени тяжести, или их имущество было повреждено; в отношении экоактивистов возбуждено 14 уголовных дел, составлено 264 административных протокола. Общая сумма индивидуальных штрафов составила более полумиллиона рублей. Эту статистику обнародовал в рамках мероприятия в ОП Виталий Серветник.

В РСоЭСе уточнили, что погиб Сергей Пахолков из Вологды. В сентябре 2019 года городские власти объявили о планах по строительству детского сада на месте зеленой зоны, примыкающей к домам. Местные жители активно противодействовали застройке. В инициативную группу активистов входил Сергей Пахолков. В РСоЭСе говорят, что господин Пахолков умер в отделении полиции, куда его доставили после одной из протестных акции.

Юлия Костенко