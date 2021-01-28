Адвокатская палата прекратила производство против адвоката Сафронова

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга прекратила дисциплинарное производство в отношении руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова. Господин Павлов является одним из адвокатов советника главы «Роскосмоса» и бывшего спецкорреспондента “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

«Мне неформально сообщили, что мое дисциплинарное преследование, возбужденное по представлению петербургского управления Минюста, прекращено. Согласно заключению квалификационной комиссии, в моих действиях отсутствовал состав дисциплинарного проступка»,— сказал «Интерфаксу» адвокат.

Это уже второе дисциплинарное производство в отношении Ивана Павлова. Первое было прекращено в сентябре 2020 года. Привлечь адвоката требовал Минюст по обращению ФСБ, так как господин Павлов якобы отказался дать подписку о неразглашении данных следствия. Всего Минюст требовал возбудить дела по шести защитникам Ивана Сафронова.

О деле журналиста — в материале “Ъ” «Следствие не торопится к Ивану Сафронову».