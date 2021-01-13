Следствие не торопится к Ивану Сафронову

Защита советника главы «Роскосмоса», бывшего специального корреспондента “Ъ” Ивана Сафронова подала жалобы на следователей ФСБ, уже второй месяц, по словам адвокатов, не проводящих никаких следственных действий с участием обвиняемого в рамках уголовного дела о госизмене. Тем временем сам журналист, отметивший Новый год в СИЗО «Лефортово», по-прежнему намерен отстаивать свое честное имя. Он связывает свое уголовное преследование исключительно с собственной профессиональной деятельностью.

Как сообщил “Ъ” один из адвокатов Ивана Сафронова, глава правозащитного сообщества «Команда 29» Иван Павлов, во вторник ему с группой других защитников удалось посетить подзащитного в СИЗО «Лефортово». Адвокат отметил, что до этого последний раз видел своего доверителя лишь по видео-конференц-связи во время рассмотрения в Мосгорсуде жалобы на продление журналисту срока содержания под стражей. Заседание, кстати, совпало по времени с ежегодной пресс-конференцией Владимира Путина, отвечавшего в том числе и на вопросы о возможной виновности Ивана Сафронова. Между тем еще с середины декабря Иван Сафронов находился в «Лефортово» на карантине в одиночной камере после общения с зараженным COVID-19. «За долгое время я впервые смог полноценно "вживую" пообщаться с Иваном и нашел его бодрым и полным оптимизма»,— сообщил “Ъ” господин Павлов, отметив, что внешне советник главы «Роскосмоса» совершенно не изменился. По его словам, коронавирус обошел Ивана Сафронова стороной, а после возврата в обычную двухместную камеру он обнаружил нового соседа, которым оказался осужденный в конце прошлого года на 12 лет лишения свободы за шпионаж (ст. 276 УК РФ) бывший украинский футболист Василий Василенко. «У них сложились хорошие отношения, тем более что Василенко чувствует себя несколько брошенным — у него нет передач и поддержки, в отличие, например, от украинских моряков, которые до их обмена содержались в "Лефортово"»,— пояснил Иван Павлов. Он сообщил, что Новый год сокамерники отметили весьма скромно, посмотрев с разрешения надзирателей телевизор до 1:30 и съев винегрет. По словам адвоката, заключенные хотели приготовить новогодний оливье, и соответствующие продукты за день до праздника передала Ивану Сафронову его сестра. Однако, как оказалось позже, администрация задержала передачу, посчитав часть продуктов запрещенными. Своего рода угощением со стороны администрации СИЗО для сокамерников стали рыбные котлеты.

«Иван благодарит всех за поддержку и передает привет»,— сообщил Иван Павлов, отметив, что защите «очень важен» позитивный настрой обвиняемого. Он также подчеркнул, что Иван Сафронов намерен продолжать отстаивать свою невиновность в причастности к передаче зарубежным спецслужбам российских военных секретов. Правда, как говорят защитники, в последнее время никаких следственных действий с ним не проводится. В частности, руководителя следственной группы подполковника Александра Чабана они не видели с 30 ноября 2020 года. Учитывая его отсутствие и помещение Ивана Сафронова в карантин, адвокаты заподозрили было, что следователь также заразился коронавирусом, но на днях они случайно его видели в добром здравии. Отметим, что, по некоторым данным, следователь по каким-то причинам был отстранен от другого громкого «шпионского» дела в отношении ученого-физика Анатолия Губанова. «У защиты вызывает некоторое раздражение подобная пассивность следствия, так как наш подзащитный все это время находится в СИЗО»,— заявили “Ъ” адвокаты Ивана Сафронова, уточнив, что, по их данным, уже готовы результаты ряда экспертиз, например о степени секретности якобы переданных Иваном Сафроновым чешской спецслужбе материалов. Однако с выводами экспертов защиту знакомить не спешат. Адвокаты также отметили, что многие действия следствия и решения судов о продлении срока ареста их подзащитного обжалованы, но даты их рассмотрения не назначены. В частности, речь идет об отказе следствия разъяснить Ивану Сафронову и его адвокатам суть обвинений и наконец сообщить, какие именно секретные сведения, кому, когда и как он якобы передал в 2017 году. Напомним, что сам Иван Сафронов настаивает, что действовал в соответствии с законом «О СМИ», не имел доступа к секретным материалам и никому их не передавал. Как ранее сообщал “Ъ”, следователи обещали раскрыть детали обвинения, но в прошлом году этого так и не сделали. Именно эти действия были в начале декабря обжалованы защитниками в Мосгорсуде, однако жалоба им была возвращена. «Сделано это было без объяснения, то есть непроцессуально, на что мы и подали 17 декабря жалобу недавно назначенному председателю Мосгорсуда Михаилу Птицыну»,— сообщил “Ъ” Иван Павлов. Он также отметил, что защита опубликовала постановление о привлечении их подзащитного к уголовной ответственности, чтобы исключить в дальнейшем различные оговорки о связи его дела с работой в «Роскосмосе».

Сергей Сергеев