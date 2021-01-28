«Уральские авиалинии» открыли рейсы из Екатеринбурга в Армению Пассажиры должны иметь разрешение на въезд

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла чартерные рейсы из Екатеринбурга в Армению, сообщили в пресс-службе компании. В компании также рассматривается возможность открытия рейсов в Беларусь.

Рейсы из Екатеринбурга в Ереван будут выполняться по субботам с 6 февраля. Отмечается, что улететь заграницу смогут только те пассажиры, у которых есть разрешение на въезд. «Перед перелетом нужно сдать тест на COVID-19 и загрузить результат в приложение “Путешествую без COVID-19”. Вернуться в Россию смогут граждане, имеющие основание на въезд по ПП РФ № 635», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что рейсы в Армению «Уральские авиалинии» не выполняли с 27 марта 2020 года, когда в России закрыли границы из-за распространения COVID-19.

Напомним, сегодня, 28 января, правительство России разрешило екатеринбургскому аэропорту Кольцово принимать международные рейсы из Беларуси и Армении. «Аэропорт Кольцово готов к возобновлению международного пассажирского авиасообщения», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.