Кольцово разрешили принимать рейсы из Армении и Беларуси

Аэропорту Кольцово разрешили принимать международные рейсы из Беларуси и Армении, говорится в распоряжении правительства. В документе указано, что граждане государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут въезжать в Россию из Беларуси и Армении с 1 февраля по 1 марта 2021 года.

Кроме екатеринбургского аэропорта в списке указано 20 аэропортов. Жители этих стран смогут попасть в Россию при наличии отрицательных тестов на коронавирус, их надо будет загружать в специальное приложение «Путешествую без COVID-19».

Можно ли будет улететь из Кольцово в указанные страны, пока неясно.