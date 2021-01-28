Двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия

После штурма Капитолия 6 января двое полицейских совершили самоубийство, сообщает газета The Washington Post. В общей сложности в тот день полиция Вашингтона направила 850 своих сотрудников. По предварительной оценке, на обеспечения порядка ушло $8,8 млн.

Глава полиции Вашингтона Роберт Конти подтвердил, что 15 января самоубийство совершил полицейский по имени Джеффри Смит. Он работал в патруле 12 лет. Еще один полицейский, Ховард Либенгуд, скончался 9 января. «Цена этого восстания, как человеческая, так и финансовая, будет высокой»,— заявил господин Конти.

6 января сторонники господина Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Как минимум пять человек погибли в ходе беспорядков. Из-за этого Конгрессу пришлось прервать утверждение победы Джо Байдена на выборах президента США. После обвинения в массовых беспорядках предъявили более чем 150 протестующим. Палата представителей объявила господину Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Сенат.

Об импичменте Дональду Трампу — в материале “Ъ” «Демократы полны отрешимости».