Больше 150 человек обвинили в штурме Капитолия

Спустя три недели после штурма Капитолия обвинения в массовых беспорядках предъявлены больше 150 протестующим, передает CNN. Расследование ведется против 400 человек, которые участвовали в нападении, сообщил исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин.

Протестующих обвиняют в незаконном проникновении, хулиганстве, краже госсобственности, нападении на сотрудников правоохранительных органов и по другим статьям. За тяжкие преступления обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

6 января сторонники господина Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Как минимум пять человек погибли в ходе беспорядков. Из-за этого Конгрессу пришлось прервать утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах. Палата представителей объявила господину Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу. Она передала резолюцию на рассмотрение в Сенат.

О старте процесса импичмента — в материале “Ъ” «Демократы полны отрешимости».