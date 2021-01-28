ЦБ обяжет банки за 15 дней отвечать на жалобы клиентов

Центробанк России готовит законопроект, которым хочет обязать финансовые организации в течение 15 дней отвечать на жалобы клиентов, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. По его словам, сейчас большинство «развитых банков» отводят на рассмотрение жалоб даже меньший срок.

«Нами готовится законопроект в обсуждении совместно с Минфином, министерством юстиции, другими заинтересованными сторонами, смысл которого сводится одновременно к установлению обязанности финансовых организаций отвечать на жалобы потребителей в определенный срок, который мы сейчас обсуждаем, пока предполагается равный 15 дням»,— сказал господин Мамута на онлайн-конференции Ассоциации банков России (цитата по «Прайму»).

Михаил Мамута добавил, что Центробанк будет контролировать качество этого взаимодействия. «То есть сместим акцент на то, как рассматриваются жалобы. Нам нужно будет создать в случае принятия закона специальный механизм контроля. И мы, естественно, будем рассматривать жалобы потребителей, которые не удовлетворены при первичном рассмотрении»,— добавил он.

Ранее Банк России сообщил о планах по ужесточению требований к продуктам по страхованию жизни. Речь, в частности, идет об удлинении разрешенного периода отказа от таких договоров без потери взносов с двух недель до двух лет, а также о введении минимального порога выплат по риску смерти, который теперь должен присутствовать при таком страховании.

Подробности — в материале “Ъ” «Защита жизненных интересов».