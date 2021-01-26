Защита жизненных интересов

Банк России намерен ужесточить требования к продуктам по страхованию жизни. Речь, в частности, идет об удлинении разрешенного периода отказа от таких договоров без потери взносов с двух недель до двух лет, а также о введении минимального порога выплат по риску смерти, который теперь должен присутствовать при таком страховании. Страховщики говорят, что такие изменения могут привести к сворачиванию этого сегмента рынка. Кроме того, подобное ужесточение регулирования в условиях потери интереса граждан к банковским депозитам может ускорить перевод накоплений в валюту и подтолкнуть неквалифицированных инвесторов к участию в серых схемах.

ЦБ опубликовал проект изменений в свое указание от 2019 года о требованиях к страхованию жизни с периодическими выплатами и участием клиента в инвестдоходе страховщика. В нем регулятор настаивает на введении рисковой составляющей во все продукты инвестстрахования жизни (ИСЖ). Сейчас, например, при заключении договора ИСЖ пожилым человеком риск смерти в нем может не оговариваться. Кроме того, ЦБ полагает, что в случае смерти застрахованного выплата должна быть не менее двукратного размера страховой премии (сейчас такого минимального порога нет).

Также ЦБ настаивает на необходимости защиты капитала и доходности по любому договору ИСЖ — как краткосрочному (менее семи лет), так и накопительному. Страховщики не всегда в продуктах предусматривают 100% защиты капитала, на рынке есть предложения, где защита капитала составляет 80% и ниже, таким образом, можно не вернуть всю сумму взноса в конце срока договора при убытке инвестстратегии страховщика. По замыслу ЦБ, в конце срока договора клиент должен получить как доход, так и полный возврат взноса. При отказе потребителя от инвестиционной страховки (до третьего взноса) он сможет вернуть все уплаченные суммы. Фактически это означает удлинение так называемого периода охлаждения (когда можно отказаться от заключенного договора) с 14 дней вплоть до двух лет (если договор предусматривает ежегодные страховые взносы).

Страховщики надеются, что положения проекта им удастся смягчить. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин ожидает, что внедрение регулятором всего задуманного приведет к отрицательной марже страховщиков жизни. По его словам, такие продукты продаваться уже не будут, потому что «у них не будет экономики: покрытие риска смерти, наличие доходности, и еще клиент может уйти через два года, забрав все взносы». Он напоминает, что страховщики с первого дня договора ИСЖ несут серьезные расходы — в том числе на ведение дел и формирование резервов. В союзе считают, такая «стандартизация» ИСЖ сокращает потенциал для развития продуктовых сервисов и инноваций.

Глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин с такой оценкой не согласен. По его словам, ЦБ борется с низкой доходностью по инвестпродуктам страховщиков и избавляет частных инвесторов от спекуляций, когда страховой контракт подменяется инвестиционным: «Договор без защиты по риску смерти можно заключить у любого брокера, и уплата ему комиссии обойдется существенно дешевле обслуживания договора у страховщика». Напомним, ранее ЦБ уже указывал на низкую доходность ИСЖ. Так, по трехлетним договорам, завершившимся в течение девяти месяцев 2020 года, она составила 4,2% годовых, по пятилетним — 3,1%. 32% полисов показали нулевую доходность, 17% полисов — от 0% до 1%, еще 18% полисов — от 1% до 3% и 16% — от 3% до 5%. Доходность выше 5% продемонстрировали лишь 17% договоров (см. “Ъ” от 18 ноября 2020 года).

Отметим, что подобное ужесточение регулирования легальных секторов финансового рынка в условиях потери интереса граждан к банковским депозитам может активизировать перевод накоплений в валюту — этот процесс уже ускорился в конце 2020 года. По данным ЦБ, население в ноябре—декабре приобрело порядка $4,7 млрд «чистыми» (см. “Ъ” от 25 января). Этому способствовал резкий рост наличных сбережений на фоне снижения доверия к банковской системе. Впрочем, на валютном рынке с гражданами конкурируют компании, активно погашающие внешний долг, что может подтолкнуть инвесторов-физлиц к расширению участия на фондовом рынке, а учитывая наличный характер сбережений — и к вовлечению их в серые и мошеннические инвестиционные схемы.

Татьяна Гришина, Олег Сапожков