Россия заняла 129-е место в рейтинге восприятия коррупции

Россия оказалась на 129-м месте из 180 в рейтинге стран по уровню восприятия коррупции за 2020 год, который составила международная организация Transparency International. Она получила 30 баллов из 100. Столько же набрали Азербайджан, Габон, Малави и Мали.

«Россия много лет занимает далеко не самые высокие места в Индексе, что отражает отсутствие системного противодействия коррупции. В нашем случае оно подменяется единичными уголовными делами и точечными изменениями в законодательстве,— отмечает Transparency International.

У кого самые лучшие показатели:

Дания и Новая Зеландия — по 88 баллов.

Финляндия, Сингапур, Швеция, Швейцария — по 85.

Норвегия — 84.

Нидерланды — 82.

Германия, Люксембург — по 80.

Три последних места занимают Сирия (14 баллов), Сомали (12) и Судан (12). США заняли 25-е место с результатом 67 баллов. В Transparency International отметили, что это худший показатель с 2012 года.

Индекс восприятия коррупции — составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Он выходит ежегодно с 1995 года и составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру.