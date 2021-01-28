В Краснодарском крае за сутки от коронавируса умерло 19 человек

По данным на 28 января 2021 года, в Краснодарском крае умерло 19 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Общее число смертельных случаев достигло 1412.

В Краснодаре скончалось семь человек: из них четверо в ККБ №1, еще трое – в краевом госпитале ветеранов войн. В Сочи умерли шесть пациентов – трое мужчин и трое женщин в возрасте от 58 до 83 лет.

В инфекционной больнице №3 Новороссийска умерло двое заболевших, еще столько же скончались в Темрюкской ЦРБ. Кроме того, врачи не смогли спасти по одному заразившемся в ЦРБ Тихорецка и Крымской районной больнице.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 28 января 2021 года на Кубани выявили 193 заболевших COVID-19. Общее число подтвержденных случаев достигло 33125. Продолжают лечиться 7811 человек, 23902 – выздоровели и выписаны, в т.ч. 277 – за последние сутки.

Днем ранее в Краснодарском крае также умерли 19 пациентов с коронавирусом.

Алексей Белянин