На Кубани за минувшие сутки умерли 19 заболевших COVID-19

По данным на 27 января 2021 года в Краснодарском крае от коронавирусной инфекции умерли 19 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Всего с начала пандемии на Кубани от COVID-19 скончались 1373 заболевших.

В Краснодаре за сутки умерли девять пациентов: четверо – в ККБ №1, еще столько же – в краевом госпитале ветеранов войн, один – в специализированной краевой инфекционной больнице. Пять летальных случаев зафиксировано в Сочи. Три из них – в городской больнице №5, еще по одному – в горбольницах №2 и №3.

По два заболевших скончались в Темрюкской и Тихорецкой ЦРБ, еще одного не смоги спасти в Крымской ЦРБ.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, за минувшие сутки в Краснодарском крае выявили 194 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество подтвержденных случаев составило 32 932. Продолжают лечение 7914 заболевших, выздоровели и выписаны 23 625 пациентов, в т.ч. 249 – за минувшие сутки.

Днем ранее на Кубани скончались 20 заболевших COVID-19.

Алексей Белянин