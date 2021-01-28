28 января, четверг
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

За сутки коронавирус подтвердился еще у 193 жителей Кубани

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 193 жителей Кубани (- 1 по сравнению с вчерашними показателями). 277 человек выздоровели. Свежую статистику опубликовал 28 января оперативный штаб Краснодарского края по противодействию распространения инфекции.

За последние 24 часа COVID-19 подтвержден у 86 мужчин и 107 женщин, в том числе пятеро детей. Возраст самого младшего пациента три месяца, старшего - 92 года. 

В настоящий момент в стационарах края с подтвержденным коронавирусом находятся 1 515 жителей, 6 296 кубанцев лечатся на дому. 110 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

За стуки инфекция подтвердилась у 61 жителя Краснодара. В Сочи зафиксировали девять случаев. В Белореченском, Динском, Крыловском, Тимашевском и Тбилисском районах - по восемь новых заболевших. В Кущевском районе семь новых пациентов. По шесть в Геленджике, Кореновском, Тихорецком и Мостовском районах. В Апшеронском, Выселковском и Кавказском районах – по пять. По четыре заболевших зарегистрировано в Новороссийске, Северском и Гулькевичском районах. По три в Брюховецком и Лабинском районах. По два новых пациента зафиксировали на территории Калининского и Красноармейского районов, Анапы и Горячего Ключа, Темрюкского, Новопокровского и Белоглинского районов. В Туапсинском, Абинском, Славянском, Усть-Лабинском и Крымском районах  - по одному.

С начала пандемии на Кубани коронавирусную инфекцию обнаружили у 33 125 человек, включая 2 529 детей.  1 412 пациентов скончались. 23 902 выписали в связи с выздоровлением. 

По данным краевого минздрава, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 583,6.  

Наталья Решетняк


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя