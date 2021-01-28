На оборудование для ковидного госпиталя при ЦГБ Новошахтинска выделено 52 млн рублей

На приобретение медицинского оборудования для ковидного госпиталя при ЦГБ Новошахтинска выделено 52 млн руб. из областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Открытие моногоспиталя на 100 коек запланировано 1 февраля.

Средства направлены на закупку увлажнителей кислорода, пульсоксиметров, концентраторов кислорода, аппаратов ИВЛ и другого оборудования.

Напомним, ранее министр здравоохранения региона Юрий Кобзев сообщал, что к 1 февраля коечный фонд региона будет увеличен до 3,6 тыс. коек. Он уточнил, что при повышении заболеваемости коронавирусом до 1 апреля коечная мощность будет доведена до 3,8 тыс. коек

Наталья Шинкарева