На Дону коечный фонд для больных COVID-19 заполнен на 83%

Загруженность коечного фонда для больных коронавирусом в Ростовской области составляет 83%. Об этом во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое проходило онлайн, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев. Он добавил, что сейчас в регионе развернуто более 3,5 тыс. коек.

«На случай возможного ухудшения эпидобстановки проработана схема дальнейшего наращивания коечного фонда. На 1 февраля планируется открытие до госпиталя на базе ЦГБ Новошахтинска на 100 коек. До конца 1 квартала планируется развертывание ковидного госпиталя на базе госпиталя ветеранов войн на 150 коек. К 1 февраля коечная мощность будет увеличена до 3,6 тыс. коек. Если будет сохраняться повышение заболеваемости, до 1 апреля мы доведем коечный фонд 3,8 тыс. коек»,— сообщил господин Кобзев.

Сейчас в Ростовской области развернуто 2,6 провизорных коек. Они заняты на 73,5%. Наиболее высокая загруженность (85%) зафиксирована в Ростове.

Наталья Шинкарева