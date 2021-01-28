Дума Каменска-Уральского одобрила отставку главы города

Депутаты Каменска-Уральского (Свердловская область) приняли отставку главы города Алексея Шмыкова. Информацию об этом подтвердили в гордуме. Исполняющим обязанности мэра назначен первый замглавы Каменска-Уральского Алексей Герасимов.

Напомним, Алексей Шмыков руководил Каменском-Уральским с 2016 года. Ранее он принял предложение губернатора Евгения Куйвашев занять пост заместителя главы региона. По данным “Ъ-Урал”, он будет курировать работу министерства агропромышленного комплекса, министерства промышленности и министерства природных ресурсов.

Как сообщили в гордуме, конкурс уже объявлен. Пока заявки подали бывший мэр Алексей Шмыков, и.о. главы города Алексей Герасимов и глава Синарского района Алексей Ялунин. «Алексей Шмыков подал заявку еще до того, как получил приглашение губернатора, поэтому пока не успел забрать документы»,— пояснили в думе Каменска-Уральского. Подать документы можно будет до 1 февраля. Сам конкурс состоится 25 февраля.