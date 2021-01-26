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Фото: vk.com/ku_pressa

Мэр Каменска-Уральского станет заместителем губернатора Свердловской области

Он будет курировать работу трех региональных министерств

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков займет должность заместителя губернатора Свердловской области. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев. «В ближайшее время у Алексея Викторовича истекает срок полномочий, и он принял мое предложение о переходе в правительство области на должность моего заместителя»,— пояснил господин Куйвашев.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, господин Шмыков, вероятнее всего, будет курировать работу министерства агропромышленного комплекса, министерства промышленности и министерства природных ресурсов.

Алексей Шмыков стал главой Каменска-Уральского в 2016 году, срок его полномочий заканчивается в марте. До конца февраля гордума Каменска-Уральского изберет нового главу города. Исполнять обязанности главы города до завершения конкурсных процедур будет первый заместитель мэра Алексей Герасимов.

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