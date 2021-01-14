Глава Каменска-Уральского перейдет в свердловское правительство, где будет курировать три министерства

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков перейдет на работу в региональное правительство в должности заместителя губернатора Свердловской области. Он будет курировать работу министерства агропромышленного комплекса, министерства промышленности и министерства природных ресурсов, сообщил “Ъ-Урал” собеседник в окружении губернатора.

Господин Шмыков был назначен главой города в 2016 году, срок его полномочий заканчивается в марте. До конца февраля гордума Каменска-Уральского изберет нового главу города. Сам Алексей Шмыков ранее заявлял местным СМИ, что намерен участвовать в новом конкурсе.

По словам собеседника “Ъ-Урал”, бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский, которого на днях утвердят в должности первого замгубернатора, будет курировать министерство экономики и министерство инвестиций. А замгубернатора Олег Чемезов будет отвечать за министерство финансов.

Татьяна Дрогаева