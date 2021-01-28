Мэр Ярославля пообещал жителям Перекопа не сносить их дома

В частном секторе Красноперекопского района Ярославля не будет меняться существующая улично-дорожная сеть, и в связи с этим не будет производиться изъятия земельных участков у жителей, сообщил на своей странице в Facebook мэр Ярославля Владимир Волков. Глава города отметил, что он 27 января принял окончательное решение не проводить расширения дорог вдоль улиц Гудованцева, Халтурина и Соловьева.

Владимир Волков напомнил, что планы расширения улиц Гудованцева, Новое Творогово и Софьи Перовской появились еще в 1996 году, что было зафиксировано в генплане города и правилах землепользования и застройки. Он уточнил, что на основе этих документов к 2020 году была разработана документация по планировке данной территории. Однако этот проект не был поддержан на общественных слушаниях в сентябре 2020 года большинством жителей.

«Чертежи в части уменьшения поперечных профилей улиц Гудованцева, Халтурина и Соловьева уже откорректированы с учетом пожеланий жителей. Исключение улицы Софьи Перовской из генплана города возможно только путем разработки новой комплексной транспортной схемы города. Мною дано поручение выполнить эту научно-исследовательскую работу»,— написал господин Волков.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что жители нескольких улиц частного сектора Красноперекопского района обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить сноса их домов, предполагающегося в связи с расширением улиц. В частности, такие опасения высказывают жители улиц Гудованцева, Софьи Перовской, Соловьева и Халтурина. По мнению жителей, при строительстве нового квартала, к нему будет проложена дорога через их участки.

С жителями этих улиц на месте встретились представители мэрии Ярославля. Главный архитектор города Артем Цымбалов выступил на собрании жителей ТОС «Солнечный», частные дома жителей которого располагаются на улицах Гудованцева, Соловьева, Халтурина и Софьи Перовской.

С представителями инициативной группы жителей ТОС «Солнечный» встречались депутаты ярославской областной думы. В пресс-службе мэрии сообщили, что 29 января с участием жителей Красноперекопского района пройдет обсуждение вопроса в департаменте градостроительства ярославской мэрии.

Антон Антонов